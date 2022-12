Acusado de estelionato contra ao menos 50 pessoas é preso em Itaituba

Givanildo Santos de Jesus foi preso pela polícia de Itaituba, região sudoeste do Pará, na noite de quinta-feira (1º) pela acusação de praticar crimes de estelionato contra pelo menos 50 pessoas. Ele tinha um mandado de prisão preventiva expedida pela Vara Única do município de Rurópolis, onde ele também já teria aplicado o seu golpe.

De acordo com informações do Plantão 24 Horas News, Givanildo entrava em contato com as vítimas por aplicativo de mensagens para negociar um produto. Antes da entrega, ele supostamente aumentava o valor do pedido e solicitava um empréstimo da vítima com quem ele teria feito amizade, alegando que só teria dinheiro em empréstimo.

A vítima fazia a transferência com a quantia requisitada, com a promessa de receber o dinheiro junto com a entrega do produto. Mas nada disso acontecia.

Ao ser encaminhada a Delegacia de Polícia Civil (PC) de Itaituba e disse não saber o motivo da prisão. Porém, após algum tempo na unidade policial, Givanildo confessou o crime.