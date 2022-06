Acidente na BR-316 deixa quatro pessoas mortas

Um acidente na BR-316 entre os municípios de Castanhal e Santa Maria deixou quatro pessoas mortas. A colisão aconteceu por volta de 4h, desta quinta-feira (16), no KM-21, em Castanhal.

De acordo com testemunhas, o caminhão que trafegava no sentido Santa Maria - Castanhal vinha em zigue-zague e colidiu com uma caminhonete que trafegava no sentido Castanhal - Santa Maria .

Muitos caminhoneiros pararam para prestar socorro. Na caminhonete estavam três ocupantes: uma mulher, condutora do veículo, que foi lançada para fora do carro e morreu na hora. Outros dois homens ficaram presos as ferragens e aguardavam resgate, mas também não resistiram, assim como o motorista do caminhão.

“Nós vínhamos de São Miguel e o motorista do caminhão vinha fazendo manobras perigosas. Quando chegou aqui no Km 21 colidiu com a mulher que vinha de Castanhal . Foi um momento angustiante“, disse José Haroldo Nascimento, caminhoneiro .

Aguarde para mais informações.