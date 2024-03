Acidente envolvendo três veículos termina com morte em Santarém

Um acidente envolvendo três veículos, registrado na manhã desta segunda-feira (4), na rodovia federal BR-163, na serra do Piquiatuba, em Santarém, oeste do Pará, resultou na morte de Francisco Queiroz, de 42 anos. A vítima conduzia um carro modelo Fox e teria colidido com a lateral de uma carreta ao tentar uma ultrapassagem. As informações são do Plantão 24 Horas News.

Para desviar do impacto com esses dois veículos, um automóvel Onix, ocupado por duas pessoas, saiu da pista e parou às margens da estrada.

Francisco ficou preso nas ferragens e morreu no local do sinistro de trânsito. Outras duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas para um hospital.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil. Em nota, a instituição informou que "equipes da Delegacia de Santarém apuram o acidente de trânsito com a morte de Francisco Junior Queiroz de Oliveira". Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações.

O Grupo Liberal também demandou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e aguarda retorno.