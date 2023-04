Acidente envolvendo quatro veículos é registrado em Santa Izabel do Pará

Um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado na manhã desta segunda-feira (17), na rodovia BR-316, na altura do quilômetro 48, em Santa Izabel do Pará, município no nordeste do Pará. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ninguém se feriu. Ainda não se sabe como a ocorrência aconteceu ou o motivo do choque entre os carros.

VEJA MAIS

Imagens compartilhadas nas redes sociais sobre o acidente mostram o cenário da colisão. Um HB20 prata aparece nas fotos com o canto do veículo destruído. Nas imagens é possível ver um buraco próximo dos carros particulares, mas ainda não se sabe se tem a ver com a causa das colisões.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PRF e aguarda retorno.