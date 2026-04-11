Acidente com vítima fatal é registrado em cruzamento movimentado de Ananindeua

Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na manhã deste sábado (11), no cruzamento da Avenida Independência com a rua Zacarias de Assunção, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

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De acordo com informações preliminares, a ocorrência aconteceu em um dos pontos mais movimentados da cidade e envolveu um carro de passeio e uma motocicleta.

Em registros que circulam nas redes sociais, é possível ver a parte frontal do automóvel destruída, enquanto a motocicleta aparece caída no chão.

Testemunhas informaram de que o carro teria avançado o sinal no momento da colisão. O motorista do veículo estaria sob efeito de álcool e teria atingido o motociclista, provocando o acidente. As circunstâncias da colisão, no entanto, ainda não foram oficialmente detalhadas pelas autoridades e seguem em apuração.

A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com o 29º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, e foi informada de que o acidente aconteceu por volta das 6h20. A corporação não confirmou qual dos condutores teria avançado o sinal, mas relatou que a colisão ocorreu após o desrespeito à sinalização por um dos envolvidos.

Ainda segundo a Polícia Militar, latas de cerveja teriam sido encontradas no interior do veículo.

A vítima, identificada apenas como Gilberto, que estava fardado com um uniforme, caiu da motocicleta após o impacto e morreu ainda no local do acidente.

Em nota, a Polícia Civil informou que o condutor do carro que atingiu um motociclista foi apresentado na Seccional de Ananindeua pela Polícia Militar. "Ele foi submetido ao teste de alcoolemia, onde foi constatada a embriaguez", explicou.

Ainda segundo a PC, o condutor foi autuado em flagrante por homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito e embriaguez ao volante, permanecendo à disposição da Justiça.

A Equipe de Reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) sobre a sinalização e fiscalização da via, e segue aguardando resposta.