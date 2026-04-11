Acidente com vítima fatal é registrado em cruzamento movimentado de Ananindeua
Dinâmica do acidente ainda não foi confirmada pelas autoridades
Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na manhã deste sábado (11), no cruzamento da Avenida Independência com a rua Zacarias de Assunção, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.
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De acordo com informações preliminares, a ocorrência aconteceu em um dos pontos mais movimentados da cidade e envolveu um carro de passeio e uma motocicleta.
Em registros que circulam nas redes sociais, é possível ver a parte frontal do automóvel destruída, enquanto a motocicleta aparece caída no chão.
Testemunhas informaram de que o carro teria avançado o sinal no momento da colisão. O motorista do veículo estaria sob efeito de álcool e teria atingido o motociclista, provocando o acidente. As circunstâncias da colisão, no entanto, ainda não foram oficialmente detalhadas pelas autoridades e seguem em apuração.
A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com o 29º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, e foi informada de que o acidente aconteceu por volta das 6h20. A corporação não confirmou qual dos condutores teria avançado o sinal, mas relatou que a colisão ocorreu após o desrespeito à sinalização por um dos envolvidos.
Ainda segundo a Polícia Militar, latas de cerveja teriam sido encontradas no interior do veículo.
A vítima, identificada apenas como Gilberto, que estava fardado com um uniforme, caiu da motocicleta após o impacto e morreu ainda no local do acidente.
Em nota, a Polícia Civil informou que o condutor do carro que atingiu um motociclista foi apresentado na Seccional de Ananindeua pela Polícia Militar. "Ele foi submetido ao teste de alcoolemia, onde foi constatada a embriaguez", explicou.
Ainda segundo a PC, o condutor foi autuado em flagrante por homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito e embriaguez ao volante, permanecendo à disposição da Justiça.
A Equipe de Reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) sobre a sinalização e fiscalização da via, e segue aguardando resposta.
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