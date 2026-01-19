Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Dois acidentes gravíssimos com caminhões são registrados em rodovias federais no Pará

Um acidente fatal com vítima na rodovia BR-163, em Itaituba, no sentido de Miritituba, e outro acidente na BR-230, em Pacajá

O Liberal
fonte

Acidentes gravíssimos com veículos pesados foram registrados nas rodovias BR-163 (esquerda) e BR-230, no Estado do Pará. (Reprodução redes sociais)

Dois acidentes gravíssimos foram registrados em rodovias federais do Estado do Pará, nesta segunda-feira (19). Ambos os acidentes envolveram veículos pesados que realizavam transporte de produtos agrícolas.

O primeiro acidente com vítima fatal ocorreu na rodovia BR-163, na localidade conhecida como Vila Planalto, no sentido do distrito de Miritituba, em Trairão, no Sudoeste do Pará. O motorista de uma carreta bitrem morreu no local. O veículo carregado de soja teria sofrido o acidente durante uma ultrapassagem mal sucedida na rodovia conhecida como Cuiabá-Santarém. A carga de soja ficou espalhada na rodovia, resultando em congestionamento devido ao risco de derrapagem.

O outro acidente foi registrado na rodovia BR-230, na região conhecida como Ladeira da Velha, no município de Pacajá, também no Sudoeste do Pará. O acidente envolveu dois caminhões, um deles carregados com hortifrutis, que ficaram espalhados na rodovia. O outro veículo caiu na ribanceira com vários metros de altura.

A reportagem do Grupo Liberal busca informações sobre a estado de saúde das vítimas e as possíveis causas dos acidentes junto a Polícia Civil e à Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Polícia Civil informou sobre o acidente na BR-163 que, até o momento, o caso não havia sido registro oficialmente. A reportagem aguarda mais informações sobre o outro acidente na BR-230. A PRF não respondeu à reportagem sobre os acidentes.

 

