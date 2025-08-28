Viseu irá receber novo sistema de abastecimento de água potável

O município de Viseu, no Nordeste paraense, receberá um novo sistema de abastecimento de água potável, com captação do rio Gurupi. A água do rio irá passar por um processo de tratamento moderno, no qual será transformada em potável, garantindo qualidade à todas as casas da sede do município. O investimento é de R$ 79 milhões, o maior convênio já firmado pela Prefeitura de Viseu.

O prefeito Cristiano Vale e o ex-prefeito Isaías Neto foram recebidos em Brasília pelo ministro Jader Filho, no Ministério das Cidades, para o início do projeto. A primeira parcela de R$ 4 milhões, recurso necessário para dar andamento ao processo de licitação, já foi liberada.

"Agradecemos, em nome da população de Viseu, ao ministro das Cidades Jader Filho pela sensibilidade no atendimento ao nosso pleito. Comemoramos este momento, pois esta obra será um marco na história de Viseu, onde passaremos a ser referência para o Estado além de levar água de qualidade para nossa gente", declarou o prefeito Cristiano Vale.

Além da sede, o sistema também atenderá oito vilas nas proximidades: Bombom, Sumaúma, Chapada, Mirim, Mocambo, Toledo, Limondeua e Fazenda Real. A obra irá garantir saúde, dignidade e qualidade aos habitantes e visa colocar Viseu como referência em gestão e inovação no abastecimento de água potável no Pará.