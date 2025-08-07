Viseu inaugura Casa de Cultura e reabre Biblioteca Municipal após 15 anos

A população do município de Viseu já pode visitar a Casa de Cultura Otávio Monteiro e a Biblioteca Pública Municipal Professor Manoel Sousa Gonçalves, reaberta após 15 anos. O prédio, que abriga os dois espaços, está localizado no centro da cidade e foi construído e doado ao município pelo Governo do Estado, assim como o acervo de 5 mil livros.

Para o secretário municipal de Cultura, Adenilton Monteiro, a inauguração é de suma importância para a comunidade e representa um espaço de acolhimento para os fazedores de cultura locais. “Este é um espaço histórico que vai acolher todos os fazedores culturais de nosso município. É uma alegria ter a Fundação Cultural do Pará como parceira desde o início, nos orientando e indicando os caminhos para concretizar esse sonho”, afirmou.

Thiago Miranda, presidente da Fundação Cultural do Pará (FCP), esteve presente na entrega dos espaços e destacou a importância de valorizar a cultura de Viseu. “Nossa missão é fomentar, preservar e difundir os bens culturais, além de assegurar seu acesso. É gratificante encontrar gestores que reconhecem que a cultura vai além da produção de eventos”, disse.

VEJA MAIS

Miranda também enfatizou o apoio da FCP na reestruturação do prédio e na reabertura da biblioteca: “Acompanhamos todas as etapas da obra e doamos o acervo necessário para reabrir este espaço essencial”.

Incentivo à leitura e valorização regional

A biblioteca recebeu 5 mil livros escritos por autores paraenses e editados pelo Estado. Parte do acervo foi destinada a escolas e à comunidade quilombola João Grande, enquanto outra parte ficou disponível para o público.

O professor e historiador Raimundo Gonçalves, presente na cerimônia, ressaltou o impacto do espaço: “A biblioteca é um patrimônio para Viseu, especialmente para alunos e professores. Ela aproxima a população de autores da Amazônia e fortalece a formação de leitores”.

Marinilde Barbosa, diretora de Leitura e Informação da FCP, explicou que a doação integra o Programa Leitura por Todo Pará, que já distribuiu 43 mil livros em 2024. “Nosso objetivo é promover a leitura e valorizar a literatura regional”, completou.

Estrutura da Casa de Cultura

Além da biblioteca, o novo espaço conta com:

Galeria para exposições

Auditório

Sala de oficinas

Museu com a história do município

Funcionamento: De segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)