Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Viseu inaugura Casa de Cultura e reabre Biblioteca Municipal após 15 anos

A Fundação Cultural do Pará, em parceria com o município, entregou 5 mil livros ao acervo da biblioteca e de outros espaços de incentivo à leitura

Gustavo Vilhena*
fonte

Casa de Cultura Otávio Monteiro e a Biblioteca Pública Municipal Professor Manoel Sousa Gonçalves já podem receber o público. (Aycha Nunes / Ag Pará)

A população do município de Viseu já pode visitar a Casa de Cultura Otávio Monteiro e a Biblioteca Pública Municipal Professor Manoel Sousa Gonçalves, reaberta após 15 anos. O prédio, que abriga os dois espaços, está localizado no centro da cidade e foi construído e doado ao município pelo Governo do Estado, assim como o acervo de 5 mil livros.

Para o secretário municipal de Cultura, Adenilton Monteiro, a inauguração é de suma importância para a comunidade e representa um espaço de acolhimento para os fazedores de cultura locais. “Este é um espaço histórico que vai acolher todos os fazedores culturais de nosso município. É uma alegria ter a Fundação Cultural do Pará como parceira desde o início, nos orientando e indicando os caminhos para concretizar esse sonho”, afirmou.

Thiago Miranda, presidente da Fundação Cultural do Pará (FCP), esteve presente na entrega dos espaços e destacou a importância de valorizar a cultura de Viseu. “Nossa missão é fomentar, preservar e difundir os bens culturais, além de assegurar seu acesso. É gratificante encontrar gestores que reconhecem que a cultura vai além da produção de eventos”, disse.

VEJA MAIS

image Estão abertas as inscrições para o curso online de roteiro para documentário na FCP
São 25 vagas gratuitas focadas na produção contemporânea de não-ficção

Miranda também enfatizou o apoio da FCP na reestruturação do prédio e na reabertura da biblioteca: “Acompanhamos todas as etapas da obra e doamos o acervo necessário para reabrir este espaço essencial”.

Incentivo à leitura e valorização regional

A biblioteca recebeu 5 mil livros escritos por autores paraenses e editados pelo Estado. Parte do acervo foi destinada a escolas e à comunidade quilombola João Grande, enquanto outra parte ficou disponível para o público.

O professor e historiador Raimundo Gonçalves, presente na cerimônia, ressaltou o impacto do espaço: “A biblioteca é um patrimônio para Viseu, especialmente para alunos e professores. Ela aproxima a população de autores da Amazônia e fortalece a formação de leitores”.

Marinilde Barbosa, diretora de Leitura e Informação da FCP, explicou que a doação integra o Programa Leitura por Todo Pará, que já distribuiu 43 mil livros em 2024. “Nosso objetivo é promover a leitura e valorizar a literatura regional”, completou.

Estrutura da Casa de Cultura

Além da biblioteca, o novo espaço conta com:

  • Galeria para exposições
  • Auditório
  • Sala de oficinas
  • Museu com a história do município

Funcionamento: De segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Casa de Cultura de Viseu

Biblioteca Municipal de Viseu

Fundação Cultural do Pará
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LANÇAMENTO

Grupo Liberal terá conteúdos exclusivos da minissérie Pssica; Netfflix libera cenas dos bastidores

Personagens tentam sobreviver à "pssica" (maldição) no Pará

07.08.25 12h32

STREAMING

Paraense Mony integra o elenco do filme ‘Tempo de Acreditar’ que estreia dia 08

Streaming Feliz7Play, que marca lançamento do linga, é uma plataforma cristã

07.08.25 12h21

CELEBRIDADES

Saiba quem é o novo affair de Monica Benicio, viúva de Marielle Franco

A parlamentar afirmou que o affair ainda não é um namoro, mas as duas mulheres aproveitaram um festival no Rio de Janeiro em clima bastante apaixonado.

07.08.25 11h33

CARNAVAL 2026

Passista desmaia ao ser anunciada como musa de escola de samba no Rio de Janeiro; veja

Na agremiação desde 2009, Thamara Lopes foi amparada pelos torcedores na quadra da escola no momento do anúncio

07.08.25 8h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Saiba quem é o novo affair de Monica Benicio, viúva de Marielle Franco

A parlamentar afirmou que o affair ainda não é um namoro, mas as duas mulheres aproveitaram um festival no Rio de Janeiro em clima bastante apaixonado.

07.08.25 11h33

CULTURA

Theatro da Paz recebe o encanto de 'O Lago dos Cisnes', 'Uma Dança Antropofágica' e 'Agora'

Apresentações ocorrerão neste sábado (9) e no domingo (10), com a São Paulo Companhia de Dança e a Companhia Ana Unger

07.08.25 8h00

VISUAL NOVO

Após perder 52 kg, Fabiano Menotti exibe resultado e impressiona seguidores; veja o antes e depois

Cantor sertanejo segue firme na rotina de treinos e reeducação alimentar e diz que a luta continua

06.08.25 21h04

EXCLUSIVO

Pela primeira vez em Belém, Vitória Strada se encanta com gastronomia paraense: 'Nunca comi tão bem'

Atriz está na capital paraense para evento da Natura e destacou conexão com a Amazônia

06.08.25 23h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda