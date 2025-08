Estão abertas as inscrições para o curso online de roteiro para documentário na FCP

Nesta quarta-feira (6), a Fundação Cultural do Pará (FCP) abriu as inscrições para o curso gratuito “Laboratório de Roteiro para Documentário”. As inscrições vão até a próxima segunda-feira (11), às 10h, e o curso será realizado de 12 a 20 de agosto, das 19h às 23h, online. Ao todo, são oferecidas 25 vagas para estudantes e profissionais do audiovisual.

Com foco em atividades teóricas e práticas, o curso busca aprimorar técnicas e criatividade, abordando narrativas da produção contemporânea de não ficção, construção de personagens, ponto de vista e formatos utilizados em documentários. Os participantes também terão acesso a conteúdos sobre comercialização e panorama internacional de projetos do gênero.

De acordo com o instrutor Muriel Alves, o curso está estruturado em quatro eixos principais: “O conteúdo programático inclui quatro eixos de aulas, em que os participantes terão contato com teoria e prática, explorando narrativas, construção de personagens, ponto de vista e os formatos que compõem o universo documentário”, explicou.

Muriel é roteirista e documentarista de não ficção, com formação nacional e internacional, além de experiência em produções comerciais para plataformas de streaming de alcance global. Para ele, a iniciativa é uma chance de capacitar profissionais da área: “O laboratório é uma oportunidade para elevar o nível dos projetos documentais e fornecer conhecimentos que capacitem e formem novos documentaristas”, concluiu.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)