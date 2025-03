Programa Semear bate recorde e registra 876 propostas culturais para 2025

O Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Semear alcançou um novo recorde em 2025 ao registrar 876 propostas de projetos culturais submetidos, representando um aumento de 99 inscrições em relação ao edital do ano anterior. O crescimento pelo terceiro ano consecutivo reforça o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento do setor cultural.

As inscrições ocorreram entre os dias 13 de janeiro e 7 de março, com uma média diária de 16,52 projetos submetidos. Desde 2022, o número de inscrições aumentou em 52%, passando de 576 para 876 projetos em 2025.

Entre as categorias culturais contempladas, a Linguagem Sonora se destacou com 371 projetos inscritos, abrangendo desde pequenas produções musicais até grandes festivais. Em segundo lugar, a Linguagem Visual recebeu 225 inscrições, incluindo manifestações como artes plásticas e fotografia.

"São três anos consecutivos de crescimento que podem ser resumidos em três palavras: Gestão. Confiabilidade. Resultado. São estes os fatores que levam os produtores de cultura de nosso Estado a confiarem cada vez mais no trabalho desenvolvido pela Fundação Cultural do Pará, por meio do Programa Semear. Mesmo diante de dificuldades, a Fundação segue valorizando e incentivando produtores culturais e empresários a apostarem no Programa Semear como indutor de cultura", destacou o presidente da FCP, Thiago Miranda.

Investimento e incentivo fiscal

Em 2025, o Governo do Pará ampliou o incentivo ao setor cultural, destinando R$ 25 milhões por meio do Semear. O valor da renúncia fiscal representa um aumento de 25% em relação ao ano anterior, quando foram investidos R$ 20 milhões. O programa concede abatimento sobre o ICMS às empresas que patrocinam projetos culturais aprovados na seleção pública realizada pela FCP.

Os candidatos puderam inscrever projetos dentro do limite de R$ 600 mil por proposta. Aquelas que ultrapassarem este valor serão desconsideradas. O edital permite a participação de pessoas físicas, jurídicas e empresários individuais diretamente responsáveis pela execução do projeto.

Análise documental e próximos passos

Com o término do período de inscrição, os projetos passam agora pela fase de pré-análise documental. Nesta etapa, a Secretaria Executiva do Programa Semear verificará a documentação dos proponentes e, se necessário, solicitará complementações. Os interessados poderão conferir solicitações de ajustes na plataforma SGP Semear e terão até cinco dias corridos para regularizar pendências.

Uma das novidades deste ano é a implementação de um novo sistema de submissão, proporcionando mais facilidade e agilidade para os proponentes. Essa modernização é vista como um "grande avanço" para todos os envolvidos no Semear.

A lista final de habilitados na pré-análise documental será divulgada no dia 20 de março. Os projetos aprovados avançarão para a etapa de análise de Mérito Cultural, que avaliará o impacto e relevância de cada proposta para o setor cultural do Pará.