Amazônia (FI)Doc amplifica debates sobre produção audiovisual na Pan-Amazônia

Estão abertas até esta sexta-feira (15), as inscrições para as oficinas, workshops e masterclasses que fazem parte da programação do 10º Amazônia (FI)Doc - Festival Pan-Amazônico de Cinema, que ocorre em Belém, de 19 a 27 de novembro. A proposta é amplificar as discussões sobre a produção audiovisual feita na Pan-Amazônia e por amazônidas, assim como semear a cultura cinematográfica na região. Saiba como se inscrever!

Com o slogan “O cinema de todas as Amazônias na luta pela floresta em pé”, o Amazônia (FI)Doc vai reunir produtores, diretores e interessados em audiovisual numa rodada de debates. Na oficina “Montagem autoral com foco na Pan-Amazônia”, o produtor cinematográfico e montador Renato Vallone vai falar da criação cinematográfica, especialmente na montagem e na edição, e das narrativas transformadoras capazes de enfrentar as dinâmicas eurocêntricas e hollywoodianas, sutis ou explícitas, que ainda persistem no audiovisual sul-americano. “Analisaremos filmes que se recusam a seguir os padrões de legitimidade do circuito global elitista e que se erguem como potentes expressões de resistência e criação”, disse Renato. Inscreva-se aqui para a oficina “Montagem autoral com foco na Pan-Amazônia”.

No workshop “Desenvolvimento de roteiro para longa e série documental”, a roteirista Lúcia Tupiassú combina conteúdos conceituais e estudos de casos de filmes e séries para apresentar caminhos para a realização de projetos documentais. “Documentários têm roteiro? O que faz um roteirista de documentários? Como pensar a linguagem e as escolhas narrativas em documentários? Qual a importância da pesquisa na realização de documentários? Série, curta ou longa: qual o melhor formato para o meu projeto? Como montar um projeto de venda? Essas são algumas das questões abordadas nos encontros”, são alguns questionamentos. Inscreva-se aqui para o workshop “Desenvolvimento de roteiro para longa e série documental”.

A diretora Luh Maza, no workshop “Criação para TV e Streaming”, compartilha de forma descomplicada seu processo criativo no desenvolvimento de séries. Minom Pinho, produtora e diretora, vai coordenar o workshop “Viabilizando filmes documentais para cinema e TV”. Serão abordados os diversos caminhos para viabilizar projetos de documentário em longa-metragem para cinema, TV e VOD e as estratégias adotadas no processo de criação em sintonia com o mercado.

Na oficina “Criação, desenvolvimento e comercialização de projetos para TV e cinema”, a produtora e pesquisadora Vanessa de Araújo e Souza apresenta os caminhos para desenvolver e aprimorar uma ideia e transformá-la em produto no mercado audiovisual. “Ao longo da oficina, você aprenderá a estruturar sua proposta, explorar estratégias para se conectar com sua audiência e engajar potenciais investidores e parceiros”, afirmou. Inscreva-se aqui para a oficina “Criação, desenvolvimento e comercialização de projetos para TV e cinema”.

Na masterclass, a cineasta Maya Da-Rin fala das perguntas que movem o processo criativo, do roteiro à cena. A cineasta abordará questões de estrutura narrativa e roteiro, dando ênfase na preparação e construção das cenas.

A cineasta Marina Person estará à frente da masterclass “Por que temos tão poucas diretoras de cinema?”. Marina contará a história de quando e por que os homens passaram a ocupar os cargos de comando e a expulsar as mulheres do fazer cinematográfico, como os filmes dirigidos por cineastas mulheres estão ganhando espaço e reconhecimento ao longo das décadas, além de relacionar a sua própria experiência como cineasta nesse panorama atual.

A programação completa do Amazônia (FI)Doc está disponível nas redes sociais (site e Instagram - @amazoniadoc). Veja, abaixo, o roteiro das oficinas, workshops e masterclasses.

Serviço

Dia 19 de novembro – terça-feira

Oficina – aula 01

“Montagem autoral com foco na Pan-Amazônia”.

Com Renato Vallone.

Local: Sesc Ver-0-Peso – sala 01.

Vagas: 15

Horário: 14:00 / 18:00.



Dia 20 de novembro – quarta-feira

Workshop – aula 01.

“Desenvolvimento de roteiro para longa e série documental”.

Com Lúcia Tupiassú.

Local: Sesc Ver-o-Peso – sala 02.

Hora: 09:00 / 12:00.

Vagas: 20.



Oficina – aula 02.

“Montagem autoral com foco na Pan-Amazônia”.

Com Renato Vallone.

Local: Sesc Ver-0-Peso – sala 01.

Vagas: 15.

Horário: 14:00 / 18:00.



Dia 21 de novembro – quinta-feira

Workshop – aula 02.

“Desenvolvimento de roteiro para longa e série documental”.

Com Lúcia Tupiassú.

Local: Sesc Ver-o-Peso – sala 02.

Hora: 09:00 / 12:00.

Vagas: 20.



Oficina – aula 03.

“Montagem autoral com foco na Pan-Amazônia”.

Com Renato Vallone.

Local: Sesc Ver-0-Peso – sala 01.

Vagas: 15.

Horário: 14:00 / 18:00.

Dia 22 de novembro – sexta-feira

Oficina – aula 04.

“Montagem autoral com foco na Pan-Amazônia”.

Com Renato Vallone.