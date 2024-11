Bienal das Amazônias oferece oficina gratuita de skate para iniciantes; saiba como participar

Os apaixonados por esportes mais “radicais” que estão iniciando ou possuem interesse em aprender a andar de skate, poderão participar das oficinas de skateboard e skate street ofertada pelo Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA) de forma gratuita, de sexta-feira a domingo, até o dia 22 de dezembro.

Para participar será necessária a utilização de equipamentos de proteção. O Centro Cultural Bienal das Amazônias oferece três kits de material infanto-juvenil ao público e o uso é determinado por horário de chegada, que irão funcionar como forma de permanência dos instrutores nos seguintes períodos: sextas das 15h às 17h; sábados das 10h às 12h e das 15h às 17h; e domingos das 10h às 12h.

Um dos responsáveis por ministrar as oficinas é Gabriel Leão, skatista há mais de 30 anos que já representou Belém em diversos campeonatos dentro e fora do estado. Hoje, ele atua no skateboard como árbitro e instrutor formado pela Confederação Brasileira de Skateboard, entidade de representação do skate no País. Para ele, a iniciativa da Bienal de ofertar a oficina no espaço é importante para o esporte.

“O skateboard é o esporte que mais cresce atualmente entre a juventude. É uma ocupação positiva para os jovens, além de combinar muito bem com o tema das mostras de arte ao seu redor, que são oriundas das artes urbanas e dos insurgentes artistas de nosso Estado. A galera que colar para participar da oficina irá aprender a andar de skate se divertindo, de forma segura, em um lugar seguro, confortável e agradável. Oportunidade ímpar que vai durar pouco, então vale a pena aproveitar”, disse o instrutor.

Walter Mártires também é instrutor na oficina e é skatista há 28 anos, sendo instrutor qualificado pela Confederação Brasileira de Skate e especialista em Skate Street. Ele conta que Belém tem um grande público que pratica skate, e, receber o incentivo do Centro Cultural Bienal das Amazônias, é muito importante.

“Essa iniciativa, dentro do Centro Cultural, está sendo muito importante para a cena do Skate Paraense, incentivando e dando oportunidade para quem quer se tornar um skatista profissional e atleta olímpico. Acredito que o público vai gostar, além de ter uma perfeita pista para aprender a andar de skate, pois os instrutores são profissionais”, garante.

Serviço

Oficina de Skate no Centro Cultural Bienal das Amazônias

Data e hora: sexta-feira - 15h às 17h / sábado - 10h às 12h e 15h às 17h / domingo - 10h às 12h

Local: Centro Cultural Bienal das Amazônias - R. Sen. Manoel Barata, 400 - Campina, Belém.