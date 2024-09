Rayssa Leal é campeã mundial, em Roma, após disputa contra atletas japonesas

A brasileira Rayssa Leal conquistou o título de campeã do Mundial de skate street de Roma, neste sábado (14/09), após disputar com atletas japonesas. Essa foi a primeira participação da Fadinha após os Jogos Olímpicos de 2024, onde conseguiu um bronze.

O título foi alcançado em uma disputa contra sete atletas japonesas. Na semifinal, a brasileira havia se classificado na segunda colocação.

O título veio após Rayssa conseguir 270,56 pontos no total. A prata foi para a japonesa Momiji Nishiya, campeã olímpica que ficou à frente de Rayssa em Tóquio, com 269,14; e Miyu Ito somou 249,53 e levou o bronze.

Na abertura da final, a Fadinha do skate conseguiu 86,44 na primeira volta e alcançou uma nota ainda maior na segunda descida: 88,43. Nas manobras, ela zerou as duas primeiras descidas, mas acordou na sequência e ultrapassou as japonesas depois de tirar 88,14 e 93,99, a melhor nota da final.