Rayssa Leal é campeã do skate street do STU Rio pela quarta vez consecutiva

Depois de muita chuva no fim de semana no Rio de Janeiro, Rayssa Leal, duas vezes medalhista olímpica, se sagrou campeã no street feminino no STU Pro Tour pelo quarto ano seguido ao conseguir a nota 82,80.

"A cada ano é uma experiência diferente, um aprendizado diferente. Viemos com a mentalidade de fazer algo que eu nunca tinha feito antes. Acho que nunca dei uma linha pesada como a que dei aqui. Em todas as fases, tentei o melhor, fazer algo para o público e para o meu skate", afirmou tetracampeã.

Rayssa obteve 82,80 na primeira volta, caiu na segunda e não melhorou o desempenho na terceira. A brasileira ainda viu suas concorrentes não atingirem a nota 80,00. As australianas Chloe Covell (79,13) e Daniela Terol (75,39) completaram o pódio.

Pâmela Rosa e Isabelly Ávila, as outras brasileiras na final do street feminino, ficaram em quarto e sexto lugares, respectivamente, com 60,60 e 50,40. A japonesa Miyu Ito teve 60,00 na quinta posição.

No park feminino, o primeiro lugar ficou com a britânica Sky Brown, que recebeu 90,50, seguida pela australiana Arisa Trew (86,67) e pela brasileira Raicca Ventura (80,00).

No street masculino, o argentino Matías Dell Olio conquistou o bicampeonato, com a nota 84,76. Os brasileiros Gabryel Aguilar e Ivan Monteiro receberam 83,16 e 82,82, respectivamente, e ficaram com o segundo e terceiro lugares.