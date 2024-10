Rayssa Leal avança à decisão do skate street do STU Rio com a melhor nota das semifinais

Em sua primeira competição no Brasil em 2024, a skatista Rayssa Leal se classificou neste sábado para a final da STU Rio de Janeiro com a melhor nota de sua bateria. A atual campeã mundial e medalhista de bronze nos Jogos de Paris-2024 no skate street conseguiu 83,86 na melhor de suas 3 voltas na semifinal disputada na Praça Duo.

Rayssa obteve 64,54 na primeira volta após alguns erros. Na segunda tentativa, a brasileira foi mais consistente e marcou 83,86. Já classificada para a final quando partiu para sua última volta, a brasileira cometeu falhas e conseguiu 62,99.

"Foi uma bateria muito legal. Somos amigas há muito tempo. Tô muito feliz. É animal estar aqui, competindo perto da minha família, dos meus amigos. E amanhã tem final", afirmou Rayssa ao Sportv. "Sempre tem alguma coisa nova", afirmou a skatista sobre os planos para a decisão.

A segunda vaga na bateria com quatro atletas foi da australiana Chloe Covell, de 14 anos, que terminou com 81,02. Keet Oldenbeuving, da Holanda, com 58,27, e a filipina Margielyn Didal, com 41,29, completaram a disputa.

A japonesa Miyu Ito, com 82,18, e a espanhola Daniela Terol, com 73,70, foram as classificadas na primeira bateria semifinal. A terceira e última bateria semifinal reuniu quatro atletas brasileiras: Ariadne Souza, Marina Gabriela, Pâmela Rosa, Isabelly Ávila.

A experiente Pâmela, com duas Olimpíadas no currículo, ficou com uma vaga ao conseguir 70,89. Isabelly, com 63,44, e Ariadne, com 63,31, fizeram uma disputa acirrada, e Isabelly só garantiu a vaga em sua última volta e que também encerrou as semifinais.

A final reúne seis atletas, três brasileiras, neste domingo, às 10h (de Brasília). Aos 16 anos, Rayssa Leal busca o quarto título na competição. Se o mau tempo não permitir a disputa, Rayssa fica com o título por ter a melhor pontuação das semifinais. A chuva obrigou a organização a mudar a programação deste sábado.