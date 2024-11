Governo abre 5 mil vagas gratuitas em curso de inglês

Paraenses podem se capacitar em um segundo idioma com as 5 mil vagas gratuitas abertas pelo Governo do Pará em curso de inglês. A iniciativa ocorre como parte da preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30) e conta com apoio de secretaria e demais entidades. Interessados podem se inscrever no site do Programa Capacita COP 30.

O curso será na modalidade on-line, dividido em etapas, iniciando com o módulo "Coletivo On-line", composto por 12 aulas curtas, cada uma com cerca de 6 minutos. Após a conclusão do primeiro módulo, o estudante receberá certificado e oportunidade para se candidatar às oportunidades de emprego oferecidas pelos parceiros do Programa Capacita COP 30. Concluída essa fase, os participantes avançam para a segunda etapa, com acesso ao curso de Inglês.

Entre as parcerias que promovem o curso estão: a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), o Instituto Coca-Cola Brasil, Solar Coca-Cola e EF Education First. O representante da Sectet fala em “fortalecer a empregabilidade e a qualificação dos nossos jovens no Pará” através de iniciativas como essa.

As demais instituições somam suas expertises para fornecer estrutura e conhecimento ao curso. Os representantes do Instituto Coca-Cola e da Solar Coca-Cola destacam o foco em gerar empregabilidade, mas enfatizam que esse movimento deve acontecer na região amazônica.

“O objetivo dessa parceria é oferecer uma oportunidade para jovens paraenses que queiram mudar a realidade financeira de suas famílias. Queremos proporcionar não apenas uma qualificação, mas a chance de mudar suas vidas por meio do aprendizado de um novo idioma. São milhares de vagas que representam um esforço conjunto para criar um impacto social duradouro na região”, ressaltou Daniela Redondo, diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil.

O intercâmbio cultural e linguístico tem impacto positivo da parceria com a EF Education First, com sede na Suécia, mas presente em mais de 100 países. Para Tarsiane Diniz, diretora de transformação social e comunicação na instituição, o “programa de Inglês irá ajudar a se preparar para trabalhar durante a COP 30 e a avançar em suas carreiras”.