Viseu celebra 129 anos com programação cultural, religiosa e esportiva; confira

Shows, celebrações religiosas, atividades culturais, campeonatos esportivos, entre outros, farão parte da programação em comemoração aos 129 anos de Viseu, município do nordeste paraense, celebrado no próximo sábado (6). Além disso, a celebração de fundação da cidade também contará com a inauguração de obras municipais. Os eventos, que devem durar uma semana, iniciam nesta terça-feira (2) e seguem até o próximo domingo (7) com diversas atividades.

Neste ano, haverá a 8ª edição do “O Povo vai à Praça”, na terça-feira, com concursos de poesia, redação, pintura, desenho e fotografia. Abrindo a semana esportiva, será inaugurado o Ginásio de Samaúma, onde serão realizados torneios de travinha, basquete, dama, dominó, tacobol, queimada feminino e LGBTQIA+. Além de partidas de tênis de mesa, capoeira, jiu-jitsu, bilhar, capoeira, pau de sebo, levantamento de peso. Também integra a programação: competições de vôlei de rua, torneio de pipa, natação, corrida de rabeta, mini maratona e pesca esportiva.

VEJA MAIS

Programação

A exposição "Mangue vai à Praça" e 8ª Feira de Artesanato irá expor trabalhos dos artistas locais Evandro Duarte, Fábio Reis, Ivanilde Costa e Débora Magalhães. Já a Noite Católica, também na terça-feira, contará com a celebração da santa missa em ação de graças aos 129 anos do município e a apresentação da banda Exalta Cristo. Um show gospel também fará parte da programação da semana, que será realizada no domingo. Outro ponto alto será a Marcha para Jesus durante o evento.

Em todas as noites, na orla da cidade, shows de artistas paraenses embalarão o público. Entre as atrações, os cantores Keila de Paula, Gerson Rufino, Chicão dos Teclados, San Diego, Lendário Rubi, MC Dourado, J. Som, A Fênix do Marajó, Rebeca Lindsay, Viviane Batidão e as bandas XR18, além da Caferana. As comemorações também contarão com o Baile da Saudade, o 26° Concurso Garota Viseu, o Arrastão do Boi "Brilho Acadêmico" e o tradicional "Parabéns pra Viseu", reunindo a população local e convidados da região.

Celebração

Para o prefeito Cristiano Vale, o momento é de celebrar a data que tem enorme significado cívico para os munícipes. "Estamos celebrando mais de um século de tradições culturais e religiosas de nossa cidade junto com todos os que fazem a história de Viseu, e que, diariamente, contribuem com seu trabalho para um futuro cada vez melhor e mais próspero para as famílias e para as futuras gerações. Vida longa ao nosso município com muito progresso", comemora o gestor.

Programação completa

Durante toda a semana (2 a 7 de julho)

Celebração dos 129 anos de Viseu com participação da população local e convidados da região

Inauguração de obras municipais

Diversas atividades culturais, esportivas e religiosas

Terça-feira (2 de julho)

8ª edição do “O Povo vai à Praça” Concursos de poesia, redação, pintura, desenho e fotografia

Inauguração do Ginásio de Samaúma Torneios de travinha, basquete, dama, dominó, tacobol, queimada feminino e LGBTQIA+, partidas de tênis de mesa, capoeira, jiu-jitsu, bilhar, capoeira, pau de sebo, levantamento de peso Competições de vôlei de rua, torneio de pipa, natação, corrida de rabeta, mini maratona e pesca esportiva

Exposição "Mangue vai à Praça" e 8ª Feira de Artesanato Trabalhos de Evandro Duarte, Fábio Reis, Ivanilde Costa e Débora Magalhães

Noite Católica Celebração da santa missa em ação de graças Apresentação da banda Exalta Cristo



Quarta-feira (3 de julho) a sexta-feira (5 de julho)

Continuam as atividades esportivas no Ginásio de Samaúma

Competições diversas de esportes e jogos tradicionais

Sábado (6 de julho)

Baile da Saudade

26° Concurso Garota Viseu

Arrastão do Boi "Brilho Acadêmico"

Shows noturnos na orla com artistas paraenses: Keila de Paula Gerson Rufino Chicão dos Teclados San Diego Lendário Rubi MC Dourado J. Som A Fênix do Marajó Rebeca Lindsay Viviane Batidão Bandas XR18 e Caferana



Domingo (7 de julho)

Show gospel

Marcha para Jesus

Continuação dos shows noturnos na orla com artistas paraenses