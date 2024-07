Cinema cobra R$ 12 no ingresso durante o mês de julho, em Belém

Nem só de sol e praia se vivem as férias de julho! Para quem busca uma programação cultural mais acessível e divertida, o Cine Líbero Luxardo, da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), é a pedida certa. Durante todo o mês, o cinema oferece ingressos a preço promocional de R$ 12 a inteira e R$ 6 a meia-entrada, além de uma programação recheada de novidades, estreias e lançamentos imperdíveis.

A sala de cinema, localizada no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), traz filmes de diversos gêneros para agradar a todos os gostos. A programação conta com as estreias de "Entrevista com o Demônio", "Contos de Fadas" e "Ainda Temos o Amanhã", além de manter em cartaz o longa nacional "13 Sentimentos".

A grande novidade de julho é a estreia do aguardado filme "MaXXXine", que será lançado dia 11, quinta-feira. As redes sociais do Cine Líbero já garantem que o longa chegará à telona do cinema em breve.

Confira os filmes de julho no Cine Líbero Luxardo:

Entrevista com o Demônio (2023)

Um aguardado longa-metragem de terror que mistura os estilos de documentário e found footage. O filme segue Jack Delroy (David Dastmalchian), um apresentador de TV dos anos 70 que, em busca de audiência, planeja um especial de Halloween com uma possessão demoníaca ao vivo. O que deveria ser uma noite de diversão se transforma em um verdadeiro pesadelo.

Conto de Fadas (2022)

Dirigido por Aleksandr Sokurov, este filme de animação experimental apresenta uma perspectiva única sobre figuras históricas da Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, Adolf Hitler, Benito Mussolini e Joseph Stalin se encontram na "vida após a morte" em um debate interminável sobre seus feitos, aguardando se irão entrar no "céu" ou não.

Ainda Temos o Amanhã (2023)

Situado na Roma, na Itália, durante o pós-guerra dos anos 1940, este drama segue a vida de Delia (Paola Cortellesi), uma esposa e mãe dedicada que, ao receber uma carta misteriosa, ganha coragem para questionar os padrões familiares e buscar sua própria liberdade. Entre segredos e reviravoltas, este drama emocionante explora o poder do amor e da escolha em tempos difíceis.

13 Sentimentos (2024)

Esta comédia romântica brasileira, do mesmo diretor de "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho", acompanha João em sua jornada de redescoberta do amor após o fim de um relacionamento de longa data. O filme aborda com leveza e sensibilidade os desafios e emoções da vida amorosa moderna, especialmente entre jovens LGBT+.

MaXXXine (2024)

Sequência dos sucessos "Pearl" e "X: A Marca da Morte", lançados em 2022 e estrelados pela neta da atriz brasileira Maria Gladys, Mia Goth, o longa acompanha a continuação da história de Maxine em sua busca pela fama em Hollywood. Ambientada na Los Angeles de 1985, ela tem uma oportunidade de ouro para brilhar na carreira, mas um misterioso assassino conhecido como Night Stalker, que persegue estrelas de cinema e deixa um rastro de sangue, coloca tudo em risco.

Serviço

Ingressos: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada).

Bilheteria: Abre uma hora antes do início dos filmes e aceita PIX, crédito, débito e dinheiro.

Endereço: Cine Líbero Luxardo, no Centur (Av. Gentil Bittencourt, 650 - térreo da FCP).

Lotação: 100 lugares por sessão.

Classificação etária: Verifique a classificação de cada filme antes de comprar seu ingresso.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)