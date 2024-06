Estreias nos Cinemas em Julho com 8 ½ Festa do Cinema Italiano

O mês de julho é um dos mais esperados pelo público e pelos exibidores em diversos países, especialmente por ser um período de férias escolares que aumenta a frequência de público nas salas de exibição. Por essa razão, as produtoras e distribuidoras de filmes planejam com muita antecedência suas estreias, reservando com antecedência as principais datas de julho para suas produções do ano. Em 2024, não haverá lançamentos de blockbusters como "Oppenheimer" e "Barbie" como no ano passado, mas o mercado de cinema aposta alto em altas bilheterias de produções de grande investimento financeiro, como "Meu Malvado Favorito 4" e "Deadpool & Wolverine".

Além do circuito comercial, felizmente, podemos encontrar outras opções de filmes para assistir em julho. O Cine Líbero Luxardo exibirá, a partir do dia 4 de julho, "Conto de Fadas", do cineasta russo Alexander Sokurov, um dos maiores nomes do cinema contemporâneo, admirado pela crítica internacional por filmes expressivos como "Arca Russa" (2022), "Mãe e Filho" (1997), "Pai e Filho" (2003) e "O Sol" (2005). A Associação de Críticos de Cinema (ACCPA) promoverá uma Sessão Cult Debate sobre esse filme no dia 06/7 na sessão das 19h.

Confira algumas estreias previstas para os cinemas brasileiros em julho. É importante confirmar posteriormente se os cinemas de nosso circuito de exibição estão incluídos nessas datas de estreia:

“Conto de Fadas” (04/7) de Alexander Sokurov, “Meu Malvado Favorito 4” (04/7), “Orlando Minha Biografia Política” (04/7), “Como vender a lua” (11/7), “O Sequestro do Papa” (11/07) de Marco Bellocchio, “Maxxxine” (11/7), “Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul” (18/07), “Divertimento” (18/7), “Os Inseparáveis” (18/7), “Deadpool & Wolverine” (25/7) e “O Mal não existe” de Ryusuke Hamaguchi (diretor do excelente “Drive my Car”) (25/7).

A programação do início de julho nos cinemas inclui a exibição da 11ª edição da 8½ Festa do Cinema Italiano, no Moviecom Pátio Belém. É um dos principais eventos de cinema do ano que gera oportunidades para o público conhecer novos filmes italianos e cineastas em destaque nesse país. A programação inclui vários filmes como “Ainda Temos o Amanhã” de Paola Cortellesi, “Maria Montessori – Ensinando com Amor” de Léa Todorv (sobre a pedagoga italiana Maria Montessori), “Segredos” de Daniele Luchetti, “O Sequestro do Papa” de Marco Bellocchio (um dos maiores cineasta do cinema italiano que foi exibido na competição oficial do Festival de Cannes e foi vencedor do Globo de Ouro italiano de melhor filme) e “A Imensidão”, de Emanuele Crialese, indicado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2022. A programação da 11ª edição da 8½ Festa do Cinema Italiano iniciou dia 27 de junho e será exibida até 3 de julho.

CEC

Dia 26/06, tive a satisfação de participar de uma encantadora noite de cinema na Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), dedicada às memórias da cinefilia amazônica. Foi um prazer compartilhar histórias e fomentar reflexões sobre a crítica cinematográfica paraense, destacando a importância dos críticos Pedro Veriano e Luzia Álvares que foram homenageados na primeira coletânea do projeto de extensão “Memórias da Cinefilia Amazônida” que terá publicações anuais com textos de críticos de cinema paraenses. Agradeço à direção e à equipe da Casa das Artes, bem como ao público presente, pela oportunidade de compartilhar essas belas histórias de amor ao cinema em Belém.

Filme Noir

Ministrei o curso sobre Filme Noir esta semana, e foi uma experiência enriquecedora. Compartilhei informações valiosas e tive a satisfação de contar com uma excelente participação dos inscritos. O Filme Noir é um estilo cinematográfico fundamental, que merece ser estudado por todos os cinéfilos e entusiastas do cinema. Agradeço à direção e à equipe da Casa das Artes, bem como ao público presente, pela oportunidade e pelo engajamento.

Dicas da semana

“Paisagem na Neblina” de Theo Angelopoulos. Com Tania Palaiologou e Michalis Zeke. Dois irmãos decidem fugir de casa em busca do pai desconhecido, mas enfrentam dificuldades que transformarão precocemente suas vidas. Um dos maiores filmes da história do cinema. Premiado nos festivais de Festival de Berlim, Veneza e Chicago (Cineclube SINDMEPA. Dia 02/7 às 19h. Entrada franca).