Usinas da Paz iniciam colônias de férias; confira a programação completa e como participar

Uma programação gratuita nas Usinas da Paz durante todo o mês de julho está disponível para crianças, adolescentes e adultos nas colônias de férias. Durante todo esse mês, crianças e adolescentes poderão aproveitar as férias escolares com programações especiais, que incluem atividades esportivas, lúdicas e recreativas.

Em Belém, a programação começou na Usina da Paz Guamá, nesta segunda-feira (1º). Durante a manhã, as crianças participaram das atividades recreativas, sob a supervisão dos professores da UsiPaz.

A estudante Kiane Porto Gomes esteve com a irmã Suane Gomes se divertindo nas atividades. “Esta é uma programação muito importante, porque desta forma as crianças não precisam ficar em casa, só com o celular e a televisão. Essa atividade permite com que elas se distraiam e socializem. Acho muito interessante, e minha irmã está gostando bastante”, enfatizou.

VEJA MAIS

De acordo com o professor de Educação Física, da UsiPaz Guamá, Herberth Santos, toda a programação da colônia de férias visa garantir diversão e socialização aos participantes. “Programamos desde atividades lúdicas até as atividades competitivas. Nosso objetivo é fazer a interação dos alunos na comunidade, entretê-los e socializá-los também”, explicou o professor.

A segunda-feira também marcou o início das programações nas Usinas da Paz Cabanagem (em Belém), Canaã dos Carajás e Parauapebas (ambas no sudeste do Pará), onde as crianças aproveitaram até banho de mangueira, proporcionado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

As colônias de férias nas Usinas da Paz prosseguem até o final do mês, com turmas e atividades específicas para cada faixa etária, incluindo programações para adultos. As inscrições são feitas nas próprias Usinas, mediante disponibilidade de vagas.

Programação da Colônia de Férias

- Usina da Paz Cabanagem - Rua Damasco, nº 37, próximo à Estrada do Benjamin - de 1º a 19 de julho

Turmas:

01 a 05 - 03 a 12 anos, das 8h às 11h30 e das 14 às 17h30

08 a 12 - 13 a 17 anos, das 8h às 11h30 e das 14 às 17h30

15 a 19 - 40+, das 8h às 11h30

- Usina da Paz Padre Bruno Sechi (Bengui) - Estrada do Bengui, s/n (ao lado do Pátio de Retenção do Detran) - em dois períodos:

1º a 03 - das 8h às 11h

08 a 10 - das 16h às 18h30

- Usina da Paz Jurunas/Condor - Travessa Quintino Bocaiúva, entre a Avenida Bernardo Sayão e Travessa Honório José dos Santos, em frente à UPA do Jurunas.

Período: 02 a 18 de julho

Turmas:

01 a 05 - das 8h30 às 11h30 - crianças de 5 a 8 anos

01 a 05 - das 15h às 17h30 - crianças de 9 a 12 anos

08 a 12 - das 8h30 às 11h30 - crianças de 13 a 14 anos

08 a 12 - das 15h às 17h30 - crianças de 15 a 17 anos

15 a 19 - das 8h30 às 17h30 - 60+

- Usina da Paz Terra Firme - Passagem Belo Horizonte, 56 - entre Avenida Perimetral e Passagem do Arame

02 a 18 de julho

Turmas:

02 a 04 - pela manhã - crianças de 05 a 09 anos

02 a 04 - à tarde - de 10 a 12 anos

Período 09 a 11 - pela manhã - de 13 a 14 anos

09 a 11 - à tarde - de 15 a 17 anos

16 a 18 - a partir de 18h - 40+

- Usina da Paz Guamá - Avenida Bernardo Sayão, nº 4783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA)

01 a 12 de julho - das 8h às 12h

Turmas:

Segunda, quarta e sexta-feira - crianças de 7 a 9 anos

Terça e quinta-feira: de 10 a 12 anos

- Usina da Paz Antônia Corrêa (Nova União - Marituba) - Rua Bom Sossego, s/n, Setor V, bairro Nova União, Marituba.

05 a 26 de julho

Turma:

Das 08h às 16h (segunda a sexta-feira) - De 10 a 15 anos

- Usina da Paz Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará - Ananindeua) - Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a Avenida Independência, s/n.

08 a 19 de julho

Turmas:

Das 8h às 11h30 - crianças de 7 a 12 anos

- Usina da Paz Parauapebas - Avenida D. Quadra, 101, Bairro Jardim Ipiranga, Parauapebas.

01 a 25 de julho

Turmas:

08h às 16h (segunda a sexta) - de 10 a 16 anos

- Usina da Paz Canaã dos Carajás - Avenida D, s/n, ao lado da nova Câmara dos Vereadores, Ouro Preto - Canaã dos Carajás.

01 a 26 de julho - das 9h às 17h