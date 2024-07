VÍDEO: suspeitos fazem reféns em assalto nas lojas Americanas da Marambaia, em Belém

Um assalto com refém aconteceu na tarde desta quinta-feira (4), nas Lojas Americanas do bairro da Marambaia, na avenida Rodolfo Chermont, em Belém. A ocorrência teria começado por volta 14h30 e terminou às 15h20, depois que os dois suspeitos se entregaram. Equipes de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 27º Batalhão da Polícia Militar do Pará (PMPA), estiveram à frente da ocorrência.

Segundo informações apuradas com moradores da área e com um dos funcionários da loja, que ficou do lado de fora durante a crise, o assalto foi praticado por dois suspeitos, que acabaram fazendo funcionários e clientes reféns. Ao todo, foram cinco vítimas.

"Eu estava no meu intervalo, eles entraram e assaltaram a loja. São dois, se não me engano. Eu fui saindo e foi quando a polícia me pegou aqui e já não me deixou mais voltar", conta um funcionário, que prefere não se identificar.

Após quase uma hora de negociações, os suspeitos se entregaram e, então, foram conduzidos para a Seccional da Maramabaia. O tenente coronel Thiago detalha a dinâmica da ocorrência:

"Eles estavam tentando iniciar o assalto aqui nas Lojas Americanas quando o patrulhamento da área notou a movimentação estranha na loja e entrou para fazer a diligência e identificou que se tratava de um roubo. Nesse momento, os miliantes tomaram alguns reféns. Um dos elementos da dupla já havia trancado alguns funcionários em uma sala. Agora, estamos realizando uma varredura, com o Batalhão de Operações Especiais, para ver se não há algo ilícito na loja".

"A princípio, uma arma de fogo foi localizada com um dos indivíduo suspeitos - o que fazia os funcionários de refém. Já o outro suspeito estaria em outros cômodos da loja e se rendeu após o primeiro suspeito se entregar à polícia".

Vinte celulares e dois tablets foram apreendidos com os suspeitos. A moto em que a dupla estava também foi confiscada. O revólver que foi apreendido com os suspeitos estava sem munição.