VÍDEO: reitor da UFPA convida a sociedade para o maior evento científico da América Latina

Na próxima segunda-feira (08/07), começa, em Belém, a 76ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) - maior evento científico da América Latina, que será realizado no campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA). Apesar do cunho científico, o evento é voltado para todos os segmentos da sociedade, como reforça o reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho.

"Estamos preparando toda a estrutura para receber a população paraense para a 76ª reunião anual da SBPC que acontece aqui no campus Guamá na próxima segunda-feira, dia 8, e vai até o dia 13. Este não é um evento apenas acadêmico, mas é para pessoas de todas as idades e de todas as formações", explica Tourinho.

O gestor da universidade enfatiza que as programações da SBPC são totalmente gratuitas e que é uma oportunidade de aproximar a academia da sociedade em geral:

"Não perca esta oportunidade para conhecer mais o que faz a ciência brasileira, sobre o que pensamos para os grandes problemas da nossa população e também conhecer mais sobre o que produzimos em arte e cultura e, inclusive, na nossa culinária regional", convida.

Esta edição da SBPC tem como tema "Ciência para um futuro sustentável e inclusivo: por um novo contrato social com a natureza" e conta com diversas programações simultâneas, segmentadas para diferentes públicos e nichos:

Confira as programações para os sete dias do evento:

Programação Paneiro - Espaço de Cultura Alimentar

Espaço de encontros para viver e sentir sabores, cheiros, estéticas e saberes da cultura alimentar das Amazônias, sem esquecer os contornos das influências indígenas, africanas e europeias.

Acesse a programação aqui.

Tenda SBPC Jovem

No espaço ocorrerão oficinas, rodas de conversa, bate-papo com cientistas, café com ciência e demais atividades, tendo como público focal estudantes e professores da educação básica.

Acesse a programação aqui.

SBPC Afro e Indígena

Na Tenda Afro e Indígena, que será instalada em frente à Reitoria, e na Maloca (antiga Capela Universitária) são esperadas exposições de cultura material e fotografias; oficinas (de turbante, de dança, de folhas, etc.); rodas de conversa com a participação de lideranças indígenas, quilombolas e de outros povos e comunidades tradicionais.

Acesse a programação aqui.

Tenda Infâncias Mairi

Espaço interativo e de oficinas para "crianças pequenas e bem pequenas", com a proposta de iniciação ao universo da ciência.

Acesse a programação aqui.

Programação científica

Apresentação de trabalhos, rodas de conversa, conferências, mesas redondas e outras programações para debater temas referentes à produção científica nas Amazônias.

Acesse a programação aqui.

Sessão de pôsteres

São 391 trabalhos apresentados, distribuídos nas áreas: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes. Desse total, 182 trabalhos serão apresentados exclusivamente na forma de vídeo-pôsteres e 209, além da apresentação do vídeo-pôster, estão programados para a apresentação presencial, conforme a opção dos autores.

Acesse a programação aqui.