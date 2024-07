UFPA e SBPC inscrevem para 78 minicursos no maior evento científico da América Latina; veja quais

As matrículas para os 78 minicursos da 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) estão abertas até 7 de julho. Nesta edição, a SBPC retomará, após quatro anos, os minicursos presenciais. Na Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, serão realizados 46 minicursos presenciais, enquanto 32 webminicursos estarão disponíveis online para participantes à distância. Com o tema “Ciência para um futuro sustentável e inclusivo: por um novo contrato social com a natureza”, o evento, realizado de 7 a 13 de julho, é aberto ao público, exceto para a participação em minicursos presenciais ou virtuais, que exigem inscrição prévia.

Os minicursos abrangem diversas áreas do conhecimento e são organizados por instituições de todo o país. As inscrições já estão abertas e estão limitadas ao número de vagas disponíveis.

Claudia Linhares Sales, secretária-geral da SBPC, comenta que a pandemia interrompeu muitas atividades importantes e ao mesmo tempo fez com que as pessoas e instituições se reinventassem. “A SBPC não ficou parada, inovou e, gradativamente, foi retomando as atividades presenciais em seu principal evento. Após um intervalo de quatro anos, chegou a hora dos minicursos retornarem à programação da Reunião Anual”.

Inscrições

Nesta edição, quem optar pelo minicurso presencial poderá cursar apenas um, pois todos ocorrerão simultaneamente, das 8h às 09h30, nos dias 9, 10, 11 e 12 de julho, no campus Guamá da UFPA. Os minicursos presenciais terão carga horária de 6 horas e, para receber o certificado, será preciso ter, pelo menos, 75% de presença nas aulas.

Os webminicursos terão uma carga horária que varia entre 4 e 6 horas de aulas gravadas, mas elas podem ser assistidas de 3 de junho a 30 de julho. E os interessados podem se inscrever em até cinco atividades, se houver vagas disponíveis.

As matrículas para ambas as modalidades poderão ser realizadas até 7 de julho, pelo site da 76ª Reunião Anual da SBPC, onde também constam as normas, a ficha de inscrição para o evento e mais informações.

A taxa de matrícula é R$ 15,00 para sócios quites da SBPC e R$ 30,00 para não sócios. Quem optar por matricular-se em mais de uma opção dos webminicursos (e no máximo cinco) obterá desconto no valor total.

Confira lista dos MINICURSOS PRESENCIAIS:

A constituição do pesquisador narrativo para a educação em ciências na Amazônia

Análise de índices da plataforma adaptabrasil para gestão do setor saúde frente às mudanças climáticas

Anatomia do Breaking: poéticas e estratégias metodológicas para o ensino da dança

Como crescer nas redes sociais falando de ciência

Como registrar e manter línguas e culturas indígenas através de gravações de áudio e vídeo usando o modelo enciclopédia digital

Compreendendo o patrimônio cultural da saúde de Belém/PA

Computação na educação básica

Construção de materiais neuropsicopedagógico para crianças com TEA

Curadoria e conservação de material zoológico para coleções didático-científicas na Amazônia

Debates afrocentrados para a construção de políticas públicas educativas e práticas pedagógicas de combate ao racismo

Descolonização dos produtos derivados do cacau

Educação em saúde: das bases conceituais ao planejamento educativo

Educação escolar indígena: (des)caminhos, direitos e possibilidades nas Amazônias

Entre lutas e feminismos: o protagonismo das mulheres na proteção dos territórios das Amazônias

Estuários e tidal rivers da zona costeira amazônica: geomorfologia e dinâmica sedimentar

Etnografia e história oral em comunidades amazônicas

Evolução humana: origens, trajetória biocultural e história profunda na Amazônia

Explorando o sistema aquífero Amazônia (saga) na educação: desenvolvendo consciência ambiental e práticas sustentáveis na formação de professores

Fazendo ciência na floresta: populações indígenas na formação dos professores

Genética forense de pescado amazônico

Geotecnologia e desastres naturais: análise e mapeamento

Inovação em bioeconomia na Amazônia

Insetos forenses: a biodiversidade a favor da lei

Inteligência artificial para a predição e controle de epidemias

Macrobrachium rosenbergii (camarão gigante-da-malásia): um gigante também na invasão de águas amazônicas

Matemática acessível e justiça social: potencialidades da audiodescrição e dos materiais manipulativos

Metodologias ativas e o cérebro aprendiz

Monitoramento ambiental territorial independente da volta grande do xingu: importância da pesquisa colaborativa na defesa da partilha e dos usos múltiplos da água no contexto do sistema de operação da usina hidrelétrica de Belo Monte

Morosidade estatal ante o direito fundamental à titulação quilombola

Mudanças climáticas e a necessidade de cidades resilientes

Museus e mapas na descrição etnográfica: os centros de ciências e saberes

Nova cartografia social e trabalho de campo

O universo extremo

Objetivos de desenvolvimento sustentável no brasil e produção audiovisual

Peixes comercializados na Amazônia costeira: reconhecendo os principais grupos

Percepção corporal a partir do método Gyrokinesis®

Pesquisa perfil-opinião em museus: dados quantitativos para visitas de qualidade

Plantas da Amazônia costeira

Popularização da ciência e jornalismo socioambiental na Amazônia, com foco na produção e distribuição de conteúdo sonoro

Povos indígenas brasileiros: suas línguas, culturas, cosmologias e vivências na Amazônia

Povos indígenas e o direito à consulta livre, prévia e informada

Povos indígenas, história e meio ambiente na Amazônia

Uma incursão à história social da língua geral no período colonial por meio de fontes documentais

Urbanismo dos povos da floresta – a perspectiva das espacialidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas

Urbanismo, paisagismo e percepção sensorial: lições de convivência e sustentabilidade a partir do entorno do rio Sapucajuba no campus de saúde da UFPA

Utilização de óleo de cozinha residual, cascas de frutas e sementes na produção de sabão

Confira a lista dos WEBMINICURSOS:

A inclusão da epilepsia no contexto amazônico

Abordagem multinível na análise comparada da adesão à democracia na américa latina

Bases e análise de dados para políticas públicas

Bioacústica e suas aplicações para estudos da biodiversidade

Ciência aberta, inteligência artificial: o que muda e o que não muda na redação do artigo científico

Compreendendo e estimando a poluição luminosa por meio da escala de Bortle e do Stellarium

Comunicação audiovisual: usando as redes sociais como ferramentas para o engajamento sustentável e inclusivo

Cultivo do camarão-da-Amazônia macrobrachium amazonicum: potencial de desenvolvimento da carcinicultura na Amazônia

Desenvolvimento de fármacos a partir do tesouro verde da caatinga e do cerrado

Direito do consumidor e segurança digital

Enem e química: matriz de referência e microdados como instrumentos potencializadores do ensino

Estado laico na prática: direito, saúde e educação

Experiências de patrimonialização na Amazônia

Experimentos de demonstrações para o ensino de ciências

Inclusão de pessoas autistas no contexto educacional da Amazônia

Inovações em ciências sociais na educação escolar: os nexos contemporâneos entre formação docente e prática de ensino

Introdução a arte rupestre brasileira

Morfologia urbana das cidades amazônicas

Museus indígenas virtuais: educação na Amazônia e memória ancestral nas telas

O clube de ciências da UFPA e o ensino de ciências por/com pesquisa e gêneros textuais na educação básica: aspectos teóricos e práticos

O ensino de astronomia em ciências com o uso do Stellarium

O papel das governanças locais de povos tradicionais da Amazônia paraense no período da pandemia da covid-19

O pensamento social de Lélia Gonzalez e o ensino de sociologia

Pedagogias feministas no trato com as práticas corporais e esportivas: combatendo estereótipos nocivos de gênero

Por outros modelos de formação: a curricularização da extensão universitária e a construção de universidades democráticas

Práticas educativas em espaços não formais

Redesenho da paisagem rural: sistemas agroflorestais como alternativa para a readequação ambiental

Regionalização do saneamento: desafios à universalização e a agenda 2030 da ONU (ODS6)

Relações homem-natureza

Saneamento, sustentabilidade, inclusão social e promoção da saúde: uma combinação necessária na Amazônia

Software QGIS: introdução e aplicações

Turismo sustentável e mudanças climáticas na Amazônia