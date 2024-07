Estudantes ribeirinhos participam da 76ª Reunião Anual da SBPC em Belém

A 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), de 7 a 13 de julho, em Belém, também vai contar com a participação de 200 estudantes ribeirinhos de escolas municipais. A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (Semec) vai levar os alunos para conhecer um pouco mais sobre ciência no maior evento científico da América Latina. A abertura será no dia 7, às 17h30, no Theatro da Paz.

O encontro deste ano vai reunir professores, estudantes, pesquisadores e especialistas em Ciência, Tecnologia e Inovação para abordar o tema “Ciência para um futuro sustentável e inclusivo: por um novo contrato social com a natureza”. O evento, gratuito e aberto ao público, promete uma semana intensa de debates, descobertas científicas e programação cultural.

No dia 8, logo cedinho, o cortejo com 30 de embarcações coloridas vindas das ilhas próximas de Belém, atravessam o rio até o pier do campus da UFPA, levando 200 alunos ribeirinhos das escolas municipais de Educação do Campo até o evento científico.

Nesta segunda vez que Belém sedia o encontro, a Semec levará uma novidade: o espaço “Infâncias Mairí na SBPC”, uma tenda com 100m² com um balaio de atividades lúdicas, culturais e científicas para as crianças. “A ideia é despertar desde a primeira infância a consciência ambiental e a importância da preservação da saúde do planeta e de seus moradores”, explica a secretária municipal de Educação, Araceli Lemos.

A criançada terá uma semana inteira para aprender brincando, uma vez que serão disponibilizadas quatro oficinas: “Usina de pigmentos naturais”; “A transformação da argila”; “Brinquedos de Equilíbrios e Ventos” e “A química das bolhas de sabão”.

O diretor da Escola Municipal de Educação do Campo Milton Monte, Elison Ferreira, conta que vai levar 20 crianças que representarão a escola na SBPC e mais o grupo “Pirão de Açaí” para as apresentações de dança e música regionais. “É uma oportunidade ímpar para as nossas crianças terem mais proximidade com a ciência e perceberem que o conhecimento é uma ferramenta fundamental para a transformação social”, destaca o professor.

Programação

A Semec vai levar as principais ações desenvolvidas pelas coordenações que integram a secretaria, além rodas de conversas, apresentações de dança, música e teatro, jogos educativos, contação de histórias e o melhor da nossa comida cabocla. Ainda haverá o lançamento do livro “Descolonização do Ensino das Artes na Rede Municipal de Ensino de Belém”, organizado pelas várias mãos dos profissionais do Núcleo de Arte, Cultura e Educação (Nace). São relatos de pesquisa e de práticas pedagógicas e artísticas observadas no espaço das escolas municipais e do próprio núcleo.

Confira a programação completa da SBPC 2024.

Ciência e sustentabilidade em foco

A 76ª RA promete ser um marco no debate sobre o futuro sustentável do Brasil, segundo o presidente Renato Janine Ribeiro. "Queremos focar no futuro e na importância de que esse futuro seja construído junto às populações amazônicas", afirma.

O presidente da SBPC enfatiza a defesa de uma economia sustentável que valorize essas comunidades, a quem o mundo deve o manejo e a preservação da floresta. "Estamos conduzindo nossas reuniões anuais com essa sequência de prioridades, visando sempre ao progresso científico aliado à justiça social e ambiental", conclui.

O reitor da UFPA e presidente da comissão executiva local da 76ª RA, Emmanuel Zagury Tourinho, ressalta que o público pode esperar um evento com intensa participação da comunidade científica brasileira, uma rica programação artística e cultural, e a forte presença de representantes dos povos e comunidades amazônicas. “UFPA e SBPC vêm trabalhando intensamente para garantir uma infraestrutura confortável e uma programação rica, com debates de temas centrais para a sociedade brasileira hoje,” ressalta.