Projeto de extensão da UFPA voltado para geociências participa do 76ª edição do SBPC

Será sediada em Belém, durante os dias 7 a 13 de julho, a 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Evento é o maior de ciências da América Latina, e reunirá autoridades e também contará com a participação do vencedor do Nobel da Paz de 2007, Philip Martin Fearnside.

Entre os projetos que vão se apresentar durante o evento, que ocorrerá no campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), está o Geocientes. Programa de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA) procura divulgar a geociência com uma fala direta e dinâmica para que todos os públicos possam adquirir conhecimento sobre o tema.

VEJA MAIS

"É um projeto que tem por objetivo conscientizar com relação à educação ambiental ao desenvolvimento sustentável e falar da nossa responsabilidade enquanto o habitante desse planeta que é o nosso planeta terra", conta a professora da faculdade de geofísica e integrante do Instituto de Geociências da universidade, Ellen Gomes.

Além do curso de geofísica, o projeto engloba acadêmicos de geologia, meteorologia e oceanografia (Foto: Divulgação)

Além do curso de geofísica, o projeto engloba acadêmicos de geologia, meteorologia e oceanografia. Segundo Ellen, a exposição será interativa, com várias atividades para crianças e também para os jovens que foram participar. A discente de geofísica Larissa Ranielle, que trabalha na parte da divulgação do projeto nas redes sociais e nas escolas, relatou que se sente honrada em participar do evento: "É um caminho de grandes oportunidades para o Geocientes, para mim e para os meus colegas que compõem o projeto para a COP 30 ano que vem".

Outra participante do projeto, a estudante Yana Pinheiro, comentou que acha importante discutir o crescimento da ciência não apenas dentro da universidade como mostrar a propriedade de conhecimento para o público. "É importante que todas as pessoas fiquem cientes de que a SBPC não é só um evento para a comunidade acadêmica, mas também para toda a comunidade externa que queira participar", diz Yana.

Os Geocientes estarão na reunião entre os dias 8 e 13 de julho, e contarão com gincanas e outras atividades.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)