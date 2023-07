Reitor da UFPA participa de mesa-redonda em reunião anual da SBPC, em Curitiba

Em preparação para sediar a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em 2024, a Universidade Federal do Pará (UFPA) participa, nesta quarta-feira (26), da edição deste ano do evento na Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba. Com um estande na ExpoT&C — mostra de ciência, tecnologia e inovação que integra a programação da SBPC —, a instituição convida a comunidade acadêmica e científica a participar do evento no próximo ano. O reitor, Emmanuel Zagury Tourinho, também estará presente no evento, que começou no último domingo (23).

A mesa-redonda com o tema “O Papel das Universidades Públicas na Reconstrução do Brasil”, que integra a programação da SBPC Educação, será nesta quarta-feira, das 13h às 15h30, no Auditório 2, localizado no 1º andar de Engenharia Química. Ainda nos primeiros dias do evento, importantes nomes da ciência e da gestão de ciência e tecnologia no Brasil puderam conhecer um pouco mais sobre a universidade.

Visitaram o estande o presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro; a secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI), Marcia Cristina Bernardes Barbosa; o secretário de Ciência e Tecnologia para Inovação Social do MCTI, Inácio Arruda; e o ex-presidente da SBPC, Ildeu de Castro Moreira.

Também passaram pelo local, o reitor da UFPR e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Ricardo Marcelo Fonseca; o reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Marcos Schiefler Filho; a vice-reitora da UFPR, Graciela Ines Bolzon de Muniz; o professor e ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Knobel; entre outros pesquisadores e autoridades.

Visita

Os visitantes recebem um folder que apresenta a atuação, o impacto e a importância da UFPA no cenário amazônico, com reconhecimento nacional e internacional. Os interessados em visitar o estande também poderão acessar a edição mais recente do jornal de divulgação científica da UFPA “Beira do Rio”, com reportagens, entrevistas e artigos sobre as pesquisas desenvolvidas na instituição.

No estande, ainda são exibidos conteúdos audiovisuais, como as mensagens do reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, e do Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, convidando a comunidade científica para a 76ª Reunião Anual da SBPC em Belém. Além disso, os visitantes podem degustar bombons do Pará como convite para conhecer a UFPA e Belém em 2024. O estande seguirá aberto à visitação das 8h às 18h. As atividades vão até o dia 29 de julho no Centro Politécnico da UFPR

Programação

Além do estande, o convite à participação da SBPC na UFPA em 2024 será feito, presencialmente, pelo reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, durante a sessão de encerramento do evento, no dia 28 de julho. O reitor vai apresentar a UFPA como sede da 76ª Reunião Anual da SBPC, que ocorrerá em julho do próximo ano.

Nesse momento, será exibido um vídeo institucional da UFPA convidando toda a comunidade acadêmica e científica para conhecer a UFPA e Belém. A cerimônia iniciará às 18h30, no Auditório Central, no 1º andar do Ed. Setor Tecnologia. O encerramento será transmitido ao vivo pelo canal da SBPC no YouTube.

A mesa será coordenada pelo reitor da UFPR e presidente da Andifes, Ricardo Marcelo Fonseca, com as participações também da secretária de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Denise Pires de Carvalho; da reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina Goulart Almeida; e do reitor da Universidade Federal do ABC (UFABC), Dácio Roberto Matheus. A atividade será transmitida pelo canal da UFPR no YouTube.