Evento sobre ciência na UFPA segue com inscrições abertas; saiba como participar do evento gratuito

Faltando menos de um mês para a 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), as inscrições para o evento seguem disponíveis. Com o tema "Ciência para um futuro sustentável e inclusivo: por um novo contrato social com a natureza", o evento ocorrerá de 7 a 13 de julho de 2024, no campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. Para se inscrever, basta acessar o site da reunião. A inscrição é gratuita.

Os participantes que optarem pela inscrição paga receberão materiais físicos exclusivos, como programação impressa, crachá, ecobag e folders. Os participantes que optarem pela inscrição gratuita e realizarem o credenciamento na Secretaria da SBPC, que estará instalada na UFPA durante a semana do evento, receberão um certificado online de participação geral, sem carga horária e sem detalhamento das atividades.

A Reunião Anual apresentará uma variedade de atividades, incluindo conferências, mesas-redondas, painéis, minicursos presenciais e virtuais, sessão de pôsteres, atividades culturais, exposições, mostras interativas, entre outras programações, voltadas para estudantes e professores do ensino básico, técnico ou superior, pesquisadores, profissionais e o público geral.

Valorização da ciência na Amazônia

Claudia Linhares Sales, secretária-geral da SBPC e responsável pela coordenação do evento, ressalta que a 76ª Reunião Anual será uma oportunidade única para amplificar vozes e facilitar encontros entre instituições e pesquisadores de diversas regiões do Brasil. Ela destaca o desafio enfrentado por instituições, especialmente na região Amazônica, em terem suas contribuições científicas ouvidas, e vê a SBPC como um canal não apenas para amplificar essas vozes, mas também para promover um diálogo mais amplo com o restante do país

Segundo ela, a expectativa é que a SBPC avance nos diálogos sobre a Amazônia, dando maior visibilidade aos pesquisadores e acadêmicos da região, especialmente em preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, que será sediada em Belém. Sales espera que a SBPC adiante as discussões importantes da COP 30, uma vez que as soluções para os desafios enfrentados pela Amazônia brasileira devem emergir do Brasil, com base na ciência produzida localmente.