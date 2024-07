Cultura alimentar paraense é atração na 76ª Reunião Anual da SBPC, em Belém

Entre os dias 7 e 13 de julho, será realizada a 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), onde a cultura gastronômica paraense terá espaço garantido. Na tenda montada próximo ao Rio Guamá, o “Paneiro: Espaço da Cultura Alimentar” dará destaque à culinária típica paraense e vai permitir que os participantes degustem os sabores da culinária regional e conheçam um pouco da história e das tradições que estão por trás de alguns preparos.

O professor associado do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares (Ineaf) da Universidade Federal do Pará (UFPA) e membro da coordenação da Comissão de Alimentação da 76ª Reunião Anual da SBPC, Flávio Barros, explica que a escolha do nome dado ao espaço reflete o utensílio bastante utilizado pelas comunidades tradicionais e povos indígenas. Para carregar vários produtos da floresta – desde castanhas até o próprio açaí –, o paneiro simboliza a reunião da diversidade que tanto representa a cultura alimentar paraense.

“O Paneiro [Espaço da Cultura Alimentar] tem uma diversidade enorme de espaços e atividades, a começar pela tenda que abrigará 40 estandes comercializando comida para consumo imediato”, explica o professor Flávio Barros. “Nós vamos trazer diversos grupos de chefs de cozinha, de cozinheiros e de comunidades tradicionais. Estarão conosco, por exemplo, algumas boieiras do Ver-o-Peso e agricultores batendo açaí na hora. Traremos um grupo de mulheres da Região do Salgado Paraense, de Curuçá, que vão comercializar caranguejo, mexilhão, peixe frito e bolinho de pirarucu”, detalha.

A Reunião Anual, tradicionalmente, recebe uma média de 30 a 40 mil pessoas. Para atender esse público, a organização do evento oferece opções diversificadas, no qual o Paneiro será um espaço reservado à instalação de 20 food trucks. Instalado nas proximidades do Mirante do Rio, neste espaço os participantes poderão encontrar opções como coxinha, cachorro-quente, crepe, hambúrguer, pizza, refrigerantes, entre outros lanches.

Todos os microempreendedores que participam dos ambientes do “Paneiro: Espaço da Cultura Alimentar” passaram por formações ao longo do período de preparação para o evento, oferecido pela Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belém.

“Então, hoje, o papel da Vigilância Sanitária, a convite da organização da Reunião da SBPC, é justamente dar esse treinamento para que cada manipulador saiba da responsabilidade dele em relação à manipulação dos alimentos e, assim, possa fazer uma atuação dentro das boas práticas e também ter a possibilidade de oferecer alimentos sem risco nenhum para quem estiver dentro da SBPC”, explica a nutricionista efetiva da Vigilância Sanitária da Sesma e professora universitária, Yamila Alves.

Serviço

Paneiro: Espaço da Cultura Alimentar

Dia: 7 a 13 de julho

Local: Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus do Guamá

Horário: Das 9h às 20h

Programação gratuita

*(estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)