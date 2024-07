UFPA completa 67 anos planejando expansão na pós-graduação

A Universidade Federal do Pará (UFPA) completa nesta terça-feira (02/07) 67 anos de existência. A instituição é atualmente uma das maiores referências de ensino superior na Amazônia, no Brasil e no mundo. As comemorações terão inaugurações de novos espaços de convivência e equipamentos de eventos durante a 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O reunião da SBPC começa na próxima segunda-feira (08/07). No planejamento para o futuro, o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, destaca o avanço na pós-graduação.

A UFPA está hoje presente em 78 municípios paraenses com atividades vinculadas a 12 campi que são Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí. Atualmente, são 50.374 alunos no ensino superior, pós-graduação, ensino básico nas escolas da UFPA, em modalidades presencial e à distância. A UFPA congrega 154 cursos de graduação, 100 mestrados, 55 Doutorados, 622 programas e projetos de extensão e 1021 grupos de pesquisa.

“A UFPA é o maior empreendimento humano de toda a Amazônia. Uma instituição que é responsável pela formação de milhares de profissionais em todas as áreas de conhecimento. Uma instituição que é a maior responsável pela formação da inteligência científica de toda a região. Somos também produtores de ciência com um impacto muito grande. Hoje a Universidade Federal do Pará está entre as instituições do mundo que mais desenvolvem conhecimento científico na Amazônia, além de sermos a maior instituição na região”, destaca o reitor Emmanuel Tourinho.

O planejamento da instituição para os próximos anos pretende avançar principalmente na pós-graduação, na qualidade e internacionalização das pesquisas científicas e na integração da extensão no currículo dos estudantes de graduação. “Provavelmente nos próximos anos seguiremos expandindo a pós-graduação, porque isso é uma consequência natural dos grupos de pesquisa, que atuam na graduação da Universidade e na extensão”, complementa.

“Na UFPA estamos permanentemente pensando em produzir um conhecimento que tenha relevância científica do ponto de vista dos avanços alcançados pela comunidade científica internacional, mas, a partir de programas de investigação, que estejam conectados com as realidades ou necessidades mais emergenciais da nossa sociedade”, disse.

Tourinho explica que desde 2014, os recursos para investimentos foram dramaticamente reduzidos nas universidades federais. De 2014 para 2024, a UFPA perdeu 91% do orçamento para investimentos. “Nós temos hoje o equivalente a 9% para investimentos do que nós tínhamos 10 anos atrás. Obviamente isso comprometeu muito o que tínhamos planejado para a universidade”, detalha. Uma das medidas anunciadas pelo Governo Federal para retomar os investimentos foi o PAC para as Universidades, que também levará recursos à UFPA.

O PAC das Universidades garantirá investimentos nos campi que foram iniciados, mas não foram estruturados. Dentre as obras listadas estão: a construção de prédio de laboratórios no campus universitário de Ananindeua, que terá inauguração em breve do primeiro bloco de salas de aula; o primeiro prédio de laboratórios do campus de Salinópolis; equipamentos novos para o campus de Altamira para atender o curso de Medicina; e em Belém, um novo prédio para atividades acadêmicas do Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN), além da expansão do restaurante universitário para o setor Saúde do campus.

Após a última greve dos servidores, a UFPA retomou ontem as atividades de ensino nos cursos intervalares, desenvolvidos nos campi do interior do Estado. Em Belém, as atividades estão voltadas para a reunião anual da SBPC. As aulas retornam no dia 1º de agosto na capital paraense. “Estaremos celebrando esses 67 anos recepcionando a 76º reunião Anual da SBPC, que é nada menos que é o maior evento de toda a América Latina. Será uma grande festa no melhor estilo com o que há de mais importante na ciência nacional. Estão todos e todas convidados”, destaca o reitor.