VÍDEO: paraense viraliza ao tratar micose com mingau de farinha após ir à praia de Outeiro

Com as férias escolares de julho, as praias de Belém, especialmente em Outeiro, ficam lotadas. Mas junto com o lazer, aumenta também o risco de micoses e outras infecções de pele causadas por fungos e parasitas. E foi em meio a esse cenário que um vídeo viralizou nesta semana nas redes sociais. Uma jovem paraense apareceu com os pés cobertos de mingau de farinha de mandioca: uma receita caseira para aliviar coceiras causadas após um dia na praia.

O vídeo foi publicado pela advogada Odeilza Pimentel, que brincou com a situação da sobrinha. "A curandeira mais fraca do Pará, remédio mingau de farinha kkkkkk", escreveu ela na legenda da postagem.

Segundo Odeilza, a jovem pegou micose junto com as amigas após um passeio pelas praias de Outeiro, um dos destinos mais procurados pelos belenenses no verão amazônico. Após a repercussão, ela explicou: "Pessoal, só pra esclarecer. A moça está usando pomada e remédios normalmente. Isso é apenas a receita de uma avó do interior. Mas ela está bem", garantiu a advogada.

O vídeo gerou reações divertidas nas redes sociais. "Mds, você desbloqueou uma memória minha agora, minha avó fez isso no meu pé quando eu peguei micose também kkkk", comentou uma internauta. Já a própria sobrinha entrou na brincadeira e disse: "A micose do pé sendo mais alimentada que eu kkkkkk."

Mingau de farinha cura micose?

Apesar do bom humor do vídeo, é importante lembrar que não há evidências científicas de que mingau de farinha ou qualquer outro remédio caseiro tenha eficácia comprovada contra micoses e infecções comuns após a praia.

Especialistas alertam que o ideal é consultar um médico, principalmente quando os sintomas persistem ou se agravam. O tratamento mais comum envolve pomadas antifúngicas, e, em outros casos, medicamentos orais.

Sintomas mais comuns

As micoses de pele geralmente surgem após contato com areia ou solo contaminado, especialmente quando se anda descalço. Veja os sinais mais frequentes:

Pano branco (pitiríase versicolor) : lesões brancas ou marrons no pescoço, tórax ou costas;

: lesões brancas ou marrons no pescoço, tórax ou costas; Frieira : coceira, descamação e lesões entre os dedos dos pés;

: coceira, descamação e lesões entre os dedos dos pés; Bicho-de-pé : lesão arredondada com ponto preto no centro;

: lesão arredondada com ponto preto no centro; Bicho geográfico: linhas esbranquiçadas que formam desenhos sob a pele.

Em todos os casos, andar descalço em locais úmidos ou arenosos aumenta o risco de infecções. Por isso, o uso de calçados apropriados é sempre recomendado.