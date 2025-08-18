Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: paraense viraliza ao contar curiosidades do Círio de Nazaré na Avenida Paulista

Letícia Olivier, natural de Belém, foi abordada pelo criador de conteúdo "Sinistro, hein!" em São Paulo e falou sobre a festa religiosa

Hannah Franco
fonte

Paraense viraliza ao falar do Círio de Nazaré em vídeo na Avenida Paulista (SP); assista (Reprodução/TikTok)

Na movimentada Avenida Paulista, em São Paulo, a paraense Letícia Olivier, natural de Belém, foi abordada pelo criador de conteúdo conhecido como “Sinistro, hein!”, famoso por interagir com pedestres pedindo que compartilhem alguma curiosidade. A resposta de Letícia, citando a tradição do Círio de Nazaré, rapidamente viralizou nas redes sociais.

Letícia destaca que, ao lado do Carnaval e da Oktoberfest da Alemanha, o Círio de Nazaré ocupa o terceiro lugar entre as maiores festas do mundo — o único evento de cunho religioso nessa seleta lista. Ela acrescentou que o evento é simultaneamente religioso e profano. "Você sabia que o Círio está entre as três maiores festas do mundo?", disse.

"O primeiro é o Carnaval, o segundo é o Oktoberfest da Alemanha, e o terceiro é o Círio de Nazaré, que é uma festa religiosa, uma procissão religiosa, e apesar de religiosa, é muito profana também", destacou Letícia.

Ela destacou elementos únicos da festa, como a maniçoba, prato típico feito com folhas que precisam ser cozidas por dias, o tacacá, e também a Chiquita, a primeira festa LGBTQIA+ a acontecer no Brasil após a ditadura militar, criada por travestis e realizada até hoje na véspera do Círio. "Um monte de viado, sapatão, travesti, todo mundo se reúne pra celebrar Nossa Senhora de Nazaré e também pra ser profana", contou ela sobre a festa.

"Tem o Auto do Círio também, um cortejo só de artistas da cidade, com professores da Escola de Teatro e Dança da UFPA. E aí o pessoal vai de orixás e coloca os seus santos, as suas entidades na rua, e vai todo mundo dançando", completou Letícia.

"Vai budista, ateu, até evangélico, pessoas da Igreja Evangélica, que a maioria não gosta de Nossa Senhora de Nazaré, nem de imagens, eles se organizam para acolher as pessoas do Círio, para celebrar junto e participar da festa", continuou, destacando a pluralidade da festividade. "Todo mundo se abraça e todo mundo celebra essa coisa, essa energia que é Nossa Senhora de Nazaré", completou.

 

@sinistrohein como pode ser religioso e profano ao mesmo tempo? você já conhecia essas festas? #curiosidade #paulista #sp ♬ som original - Sinistro hein!

 

O que é o Círio de Nazaré?

Celebrado anualmente em Belém do Pará, o Círio de Nazaré é a maior manifestação religiosa do Brasil e uma das maiores do mundo. A festividade ocorre durante o mês de outubro e reúne milhões de fiéis em procissões que expressam a devoção dos paraenses à padroeira, Nossa Senhora de Nazaré.

A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

.
