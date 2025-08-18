VÍDEO: ribeirinho de Abaetetuba viraliza ao mostrar rotina de pesca de camarão nas redes sociais

Um vídeo publicado nas redes sociais tem chamado a atenção dos internautas ao mostrar a rotina de um menino ribeirinho de apenas 2 anos de idade, morador das ilhas de Abaetetuba, no nordeste do Pará. Conhecido como Hudzinho, o pequeno Hudson Rodrigues compartilhou momentos da pesca artesanal de camarão, atividade tradicional da região.

As redes sociais do menino, monitoradas pela mãe, Adriane Santos, somam mais de 15 mil seguidores no TikTok e Instagram. Em uma das postagens mais recentes, que já acumula quase 500 mil visualizações apenas no TikTok, Hudzinho aparece remando uma canoa, montando o matapi (tipo de armadilha usada na captura de camarão), colocando a isca sobre uma folha e, em seguida, jogando a armadilha na água.

O vídeo termina com uma cena típica da cultura paraense: o menino aparece tomando açaí com camarão, ao som de um clássico do brega.

Nos comentários, os internautas se derreteram com a fofura e esperteza de Hudson. “Ele tem entre 3 e 50 anos ❤️👏 quanta esperteza!”, brincou uma seguidora. “Ele todo fofinho comendo o açaí dele com o camarãozinho que ele mesmo pegou 😍🤏🏽🤏🏽”, escreveu outra usuária.