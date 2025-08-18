Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

VÍDEO: ribeirinho de Abaetetuba viraliza ao mostrar rotina de pesca de camarão nas redes sociais

Com apenas 2 anos, Hudson Rodrigues, o "Hudzinho", encanta internautas ao exibir o dia-a-dia da vida ribeirinha no Pará

Hannah Franco
fonte

Criança ribeirinha de 2 anos viraliza ao mostrar rotina de pesca nas ilhas de Abaetetuba. (Reprodução/TikTok)

Um vídeo publicado nas redes sociais tem chamado a atenção dos internautas ao mostrar a rotina de um menino ribeirinho de apenas 2 anos de idade, morador das ilhas de Abaetetuba, no nordeste do Pará. Conhecido como Hudzinho, o pequeno Hudson Rodrigues compartilhou momentos da pesca artesanal de camarão, atividade tradicional da região.

As redes sociais do menino, monitoradas pela mãe, Adriane Santos, somam mais de 15 mil seguidores no TikTok e Instagram. Em uma das postagens mais recentes, que já acumula quase 500 mil visualizações apenas no TikTok, Hudzinho aparece remando uma canoa, montando o matapi (tipo de armadilha usada na captura de camarão), colocando a isca sobre uma folha e, em seguida, jogando a armadilha na água.

VEJA MAIS

image VÍDEO: família ribeirinha de Cametá mostra bastidores de participação no programa de Paulo Vieira
Grupo "Os Ribeirinhos" mostrou detalhes das gravações para o programa "Avisa Lá Que Eu Vou", exibido na última quarta-feira (9) na TV Globo

image VÍDEO: menina paraense ensina a nadar no rio e encanta a web: 'Sou igual uma sereia!'
Grupo "Os Ribeirinhos", sucesso nas redes sociais, mostra a pequena Maju em uma divertida aula de natação no Rio Pindobal-Miri, em Cametá

O vídeo termina com uma cena típica da cultura paraense: o menino aparece tomando açaí com camarão, ao som de um clássico do brega.

Nos comentários, os internautas se derreteram com a fofura e esperteza de Hudson. “Ele tem entre 3 e 50 anos ❤️👏 quanta esperteza!”, brincou uma seguidora. “Ele todo fofinho comendo o açaí dele com o camarãozinho que ele mesmo pegou 😍🤏🏽🤏🏽”, escreveu outra usuária.

 

@hudzinho_br Eu amo🦐🌴 #pará #viral #ilhas #ribeirinho #matapi ♬ Meu Primeiro Amor - Raissa e Júnior

 

Palavras-chave

abaetetuba

viralizou

ribeirinhos
Pará
