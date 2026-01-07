Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Sete dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil estão no Pará, aponta estudo

Do total de sete, quatro são de Belém, dois de Santarém e um de Breves

O Liberal
fonte

A partir da lista inicial, haverá um refinamento da pesquisa para escolher o top 10 de hospitais. (Foto: Reprodução | iStock)

O Pará ocupa 7 lugares na lista dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil, segundo um levantamento inédito realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a OPAS/OMS, Instituto Ética Saúde, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. A partir da lista inicial, haverá um refinamento da pesquisa para escolher o top 10 de hospitais, que serão revelados em maio durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, iniciativa conjunta das cinco entidades.

VEJA MAIS

image Suspeito de ter matado motorista na praia do Atalaia, em Salinópolis, é preso e autuado em flagrante
A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu

image Roberto Carlos tem 'evolução satisfatória' após cirurgia no coração, diz hospital

Confira a lista completa

Belém

  • Hospital Jean Bitar
  • Hospital Oncológico Infantil Octavio Lobo
  • Hospital Regional Público Dr Abelardo Santos
  • Santa Casa de Misericórdia do Pará

Santarém

  • Hospital Municipal de Santarém
  • Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará Dr Waldemar Penna

Breves

  • Hospital Regional Público do Marajó

A relação dos melhores hospitais públicos também inclui Goiás (10% do total), Santa Catarina (7%), Pernambuco (6%), Rio de Janeiro (6%), Paraná (5%), Amazonas (3%), Bahia (3%), Distrito Federal (3%), Maranhão (3%), Minas Gerais (3%), Ceará (2%), Distrito Federal (3%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso do Sul (2%), Rio Grande do Sul (2%), Tocantins (2%), Piauí (1%), Rio Grande do Norte (1%) e Sergipe (1%).

“Essa relação dos 100 melhores hospitais se mostrou representativa de todas as regiões brasileiras, e isso demonstra que o país possui centros de excelência hospitalar do SUS (Sistema Único de Saúde) espalhados pelo seu território”, afirma o médico sanitarista Renilson Rehem, idealizador do projeto e ex-presidente do Ibross.
 
Escolha

A lista das unidades indicadas ao Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil considera serviços hospitalares dos governos federal, estadual ou municipal, com assistência 100% pelo SUS (sem nenhum tipo de atendimento por operadora de saúde). A seleção inclui hospitais gerais — adultos ou pediátricos— e hospitais especializados nas áreas de ortopedia, oncologia, cardiologia e maternidade, todos com mais de 50 leitos e produção registrada no SIH (Sistema de Informações Hospitalares) do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não foram incluídos.
 
Para a definição dos finalistas do Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, foram aplicados critérios como acreditação hospitalar, taxas de ocupação e taxa de mortalidade, disponibilidade de leitos de terapia intensiva e tempo médio de permanência dos pacientes internados, dentre outros.

A relação dos 100 indicados será agora ranqueada com base em pesquisa independente de satisfação dos pacientes, no nível de acreditação dos serviços e nas informações de compliance fornecidas pelos hospitais. Também será considerada uma avaliação de eficiência que cruzará os dados de atendimentos com a disponibilidade de recursos financeiros.
 
“Com essa premiação, buscamos reconhecer e divulgar as melhores práticas de gestão e assistência à saúde na rede pública hospitalar do país, bem como promover a melhoria contínua da qualidade e da eficiência dos serviços públicos de saúde prestados à população”, diz Renilson Rehem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

7 melhores hospitais

levantamento inédito

Saúde pública
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

LEVANTAMENTO

Pará soma quase 8 mil falhas na assistência à saúde em 2025, aponta ONA

Estado acompanha tendência nacional de alta nas falhas assistenciais, que somaram 480 mil ocorrências no país

08.01.26 18h23

FATALIDADE

Golfinho é encontrado morto na praia do Humaitá, em Colares

Moradores localizaram o animal na faixa de areia e acionaram órgãos ambientais para apurar as causas da morte

08.01.26 15h28

POLÍCIA

Ação que investiga tiros perto de distribuidora prende seis e apreende adolescente no Pará

Houve prisões por tráfico, por posse ilegal de arma de fogo e até homicídio

07.01.26 17h17

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

DOENÇA DE CHAGAS

Homem morre após consumir açaí e caso de doença de Chagas é investigado em Ananindeua

Prefeitura confirmou óbito de um homem de 26 anos e interditou pontos de venda de açaí como medida preventiva

06.01.26 21h25

GREVE

Greve na Ufra: paralisação de docentes pode atrasar conclusão de cursos

Estudantes expressam preocupação com o calendário acadêmico; Reitoria assegura manutenção das atividades da instituição

05.01.26 19h07

GRADUAÇÃO

Ufra oferta 2.620 vagas em 43 cursos de graduação para 2026 no Pará

As vagas serão distribuídas entre os campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu

07.01.26 9h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda