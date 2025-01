Vídeo: Paraense imitando Rainha das Rainhas viraliza e arranca gargalhadas: 'ganhou pela simpatia'

Com a aproximação do maior concurso de beleza do Norte do país, o Rainha das Rainhas, a criatividade dos internautas ganha destaque nas redes sociais. Um vídeo com uma “apresentação" ilaria, chamou atenção e viralizou nas redes sociais na última semana.

Na publicação, feita pelo influenciador paraense, Henrique Alfaia, um homem aparece segurando uma estrutura de ferro decorada com balões brancos e um balão inflável no formato de garrafa de bebida. Com criatividade e muito bom humor, ele dança, reproduzindo com precisão os gestos e poses típicos das participantes do concurso.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios e brincadeiras sobre a performance. "Os trejeitos me pegam demais kkkk é igualzinho das meninas", comentou uma internauta. "Rainha das Rainhas do Remo, já ganhou pela simpatia”, disse outra. Outro escreveu: "Já sabendo que eram paraenses sem nem ligar o som kkk". A criatividade também foi destaque: "Motaaaaaa 10 em simpatia, só achei a fantasia um pouco pesada e está limitando a coreografia do candidato, no mais, acho que fica entre os 5 melhores, mas vamos aguardar os outros candidatos", brincou um seguidor.

O concurso "Rainha das Rainhas” já é tradição na cultura do Estado e a criatividade do público paraense, transforma o maior evento de beleza do Norte em um verdadeiro espetáculo dentro e fora dos palcos.