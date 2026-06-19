VÍDEO: Homem é flagrado em piscina durante alagamento na BR-316, em Marituba

Uma cena inusitada registrada nesta sexta-feira (19) chamou a atenção de moradores e internautas em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Em meio aos alagamentos provocados pelas fortes chuvas, um homem foi filmado "passeando" em uma piscina enquanto era levado pela correnteza em um trecho alagado da BR-316.

Nas imagens, que rapidamente viralizaram nas redes sociais, o homem aparece descontraído dentro da piscina, aproveitando a chuva e arrancando risadas de quem acompanhava a situação. Apesar do tom bem-humorado do vídeo, os temporais provocaram diversos transtornos no município.

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Além da BR-316, outros pontos de Marituba ficaram debaixo d'água. Vídeos compartilhados por moradores mostram alagamentos em áreas próximas à ponte sobre o rio Uriboca, no residencial Viver Melhor e em diferentes ruas da cidade, dificultando a circulação de veículos e pedestres.

Mais cedo, a Defesa Civil havia emitido um alerta para chuvas intensas em Belém e municípios da Região Metropolitana, destacando o risco de alagamentos e outros transtornos. O órgão orientou a população a evitar áreas inundadas e redobrar a atenção em locais considerados vulneráveis.

Embora a cena tenha repercutido pelo improviso e pelo bom humor do morador, as autoridades reforçam que entrar em áreas alagadas pode representar riscos.