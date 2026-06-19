Forte chuva derruba árvore e poste de energia no bairro Parque Verde, em Belém

A forte chuva que atingiu Belém e municípios da Região Metropolitana na tarde desta sexta-feira (19) provocou diversos transtornos em diferentes pontos da capital paraense. No bairro Parque Verde, uma árvore caiu e derrubou um poste de energia elétrica, causando preocupação entre moradores da área.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a árvore, aparentemente localizada dentro de um terreno particular, tombou em direção à via pública. Durante a queda, ela atingiu a rede elétrica, derrubando fios e um poste de energia.

Os impactos do temporal também foram registrados em outros pontos da cidade. Moradores da passagem São Jorge, no cruzamento com a rodovia Mário Covas, registraram um condomínio invadido pelas águas da chuva. Imagens recebidas pela reportagem do Grupo Liberal mostram o acúmulo de água dentro do residencial, dificultando a circulação dos moradores.

Outro vídeo encaminhado à reportagem mostra trechos da rodovia Mário Covas com pontos de alagamento. Nas imagens, é possível ver veículos enfrentando dificuldades para seguir viagem em meio ao grande volume de água acumulado na pista.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica na região do Parque Verde. A recomendação é que a população evite se aproximar de fios caídos e acione os órgãos competentes em situações de risco.