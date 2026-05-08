Homem em cadeira de rodas fica atolado em alagamento no bairro do Paracuri II, em Belém

A forte chuva que atingiu a Grande Belém na tarde desta sexta-feira (8), provocou diversos transtornos e uma cena chamou causou indignação entre moradores no bairro Paracuri II, em Belém. Um cadeirante ficou atolado na lama ao tentar passar pela Rua Tiradentes e precisou ser ajudado por pessoas que estavam no local.

Em meio ao temporal, a dificuldade de locomoção expôs os problemas de infraestrutura enfrentados diariamente por moradores da área, principalmente pessoas com mobilidade reduzida. Sem condições adequadas de acesso, o trajeto acabou se transformando em um obstáculo perigoso.

A chuva começou por volta das 14h e se estendeu até o início da noite, causando alagamentos e deixando várias vias da Região Metropolitana de Belém tomadas pela água e pela lama.