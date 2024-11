Vereador acompanha investigação de maus-tratos a cachorro em Ananindeua

A equipe do vereador Neto D’ippolito, de Ananindeua, está tomando providências para investigar um caso de maus-tratos contra um cachorro, ocorrido na madrugada deste sábado, 9, em um condomínio da cidade. O crime, que ganhou grande repercussão após a circulação de um vídeo nas redes sociais, mostra um homem dando chutes em um cachorro enquanto o pendurava pela coleira, gerando indignação entre os moradores e internautas.

Diante da gravidade da situação, a denúncia foi encaminhada rapidamente à equipe do vereador, que, em parceria com a Delegacia de Proteção Animal (DEMAPA), iniciou as investigações para responsabilizar os envolvidos no ato de crueldade. Os tutores do animal foram intimados a prestar esclarecimentos. Eles responderão pelo crime de maus-tratos, conforme as leis de proteção animal.

A equipe do vereador segue acompanhando de perto o andamento das investigações, trabalhando para que justiça seja feita e a punição adequada seja aplicada.

O crime de maus-tratos a animais é tipificado pela Lei nº 9.605/98, que prevê pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. No Pará, as denúncias contra maus tratos a animais podem ser feitas diretamente à DEMAPA, através do número 3210-3377, ou também pelo telefone 190, da Polícia Militar. A participação da sociedade é crucial para que crimes contra os animais não fiquem impunes.