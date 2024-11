Homem é preso após trancar três crianças e cachorro em casa em chamas no DF

Um homem de 29 anos foi preso na última quarta-feira (6) em Ceilândia, no Distrito Federal, suspeito de tentativa de homicídio. Ele teria trancado três crianças, filhas de uma prima, e um cachorro dentro de uma casa e ateado fogo no local. O incidente ocorreu na QNO 20, Conjunto 15, e mobilizou a vizinhança, que resgatou as crianças e o animal.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito trancou as crianças e o cachorro no imóvel e, visivelmente alterado, incendiou um colchão dentro da residência.

Testemunhas relataram que o ato parecia ser uma tentativa de vingança contra sua prima, mãe das crianças. Os vizinhos, ao perceberem as chamas e ouvirem os gritos, conseguiram salvar as vítimas e impediram a fuga do homem até a chegada da polícia. As vítimas, de 11, 7 e 3 anos, passam bem após o resgate.

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após atear fogo em uma casa onde estavam trancadas três crianças e um cachorro. (Divulgação/PMDF)

Policiais do 10º Batalhão da PMDF foram acionados e, ao chegarem ao local, conduziram o suspeito à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). Ele foi autuado por tentativa de homicídio, incêndio e maus-tratos a animais.

