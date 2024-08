VÍDEO: Homem ateia fogo em sofá e incendeia hospital usando isqueiro

Na última quarta-feira (21), um homem de 43 anos, cuja identidade não foi revelada, incendiou um hospital em Palmitinho, Rio Grande do Sul, após atear fogo em um sofá enquanto aguardava atendimento. De acordo com as informações, o homem era paciente da ala de psiquiatria.

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que o homem, sentado ao lado do sofá, pega um isqueiro e acende um sofá azul localizado na lavanderia do hospital. O incêndio começou por volta das 20h20.

No momento do incidente, havia cerca de 33 pacientes no hospital, que foram rapidamente evacuados e realocados em uma sala comercial até a chegada das ambulâncias. Em seguida, foram transferidos para hospitais em Vista Gaúcha, Taquaruçu do Sul e Seberi. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a polícia, o fogo se alastrou para os quartos da ala psiquiátrica, e o paciente foi preso em flagrante por incêndio doloso. O hospital está interditado. As investigações sobre o caso continuam.

(*Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)