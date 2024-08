Princípio de incêndio é registrado em fiação elétrica de escola em Ananindeua

Um princípio de incêndio foi registrado em uma escola no conjunto Geraldo Palmeira, bairro Distrito Industrial, em Ananindeua. Conforme as informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), as chamas teriam iniciado na fiação elétrica do local. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está no local realizando o controle do fogo.

VEJA MAIS

As informações iniciais são que as pessoas no local acionaram o Corpo de Bombeiros informando sobre as chamas. O temor das testemunhas era que o fogo chegasse até a área onde ficam as salas de aula. Ainda não há mais detalhes sobre o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar, e aguarda o retorno.