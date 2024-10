Adolescentes são apreendidos por maus-tratos contra gato no sul do Pará

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (16/10), em Xinguara, no sul do Pará, após um vídeo de maus-tratos contra um gato circular no Instagram. O caso aconteceu na noite de terça (15/10) e a gravação causou indignação dos internautas. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Redação Integrada de O Liberal não divulgará nenhuma imagem ou nome dos suspeitos.

A filmagem em questão mostra um dos garotos rindo, enquanto segura o felino pelos “braços”, na frente de uma casa. Em seguida, ele arremessa o animal da calçada para dentro de uma residência. O arremesso é tão alto que o animal chega a passar pelo muro do imóvel.

Nas redes sociais, a cena revoltou os internautas. “E faz rindo, como se maus-tratos fosse lindo”, comentou uma seguidora. “Nem vou ver porque senão vou infartar só de ódio”, disse outra. Até o momento, o estado de saúde do gato é desconhecido.

VEJA MAIS

De acordo com as autoridades, os adolescentes apreendidos e conduzidos à delegacia de Xinguara foram o que jogou o animal para dentro da casa e o que fez a filmagem. Por conta de serem menores de 18 anos, eles foram ouvidos e liberados. No entanto, devem responder por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos.

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o artigo 104 descreve que “os menores de dezoito anos” são penalmente inimputáveis, ou seja, incapazes de entender os seus atos. Por conta disso, nenhum adolescente “será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente”, ainda segundo o ECA.