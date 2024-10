Menino de 9 anos invade hospital veterinário e mata 23 animais

Na noite do último domingo (13/10), a cidade de Nova Fátima, no norte do Paraná, foi palco de uma tragédia que chocou a comunidade local. Uma criança de 9 anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais de pequeno porte, em um ataque brutal registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

O incidente ocorreu na fazendinha do hospital, que havia sido inaugurado apenas um dia antes. Segundo informações da Polícia Militar, o veterinário e proprietário do local, Lúcio Barreto, auxiliou as autoridades ao encontrar mais de 15 coelhos mortos e outros animais fora de suas gaiolas. As imagens de segurança revelaram que uma criança, acompanhada de um cachorro, passou no local por cerca de 40 minutos, durante os quais maltratou os animais. Alguns dos bichos foram arremessados ​​contra a parede, tiveram as patas arrancadas e foram esquartejados.

Em entrevista, o veterinário Lúcio Barreto expressou sua indignação e tristeza diante da situação. “É horrível. A gente que cuida dos bichinhos com tanto amor há tantos anos, encontrar uma cena dessas, especialmente no dia seguinte à festa do Dia das Crianças, é uma sensação de impotência e tristeza profunda”, lamentou.

A criança responsável pelos atos foi identificada após a análise das imagens. Ela mora com a avó e, segundo relatos, não apresentou histórico de comportamento violento. Inicialmente, os donos do hospital pensaram que a criança poderia ter invadido o local apenas para brincar com os animais, já que havia participado da festa de inauguração no dia anterior. No entanto, a gravidade dos atos foi revelada com as imagens que mostram a crueldade dos ataques.

O caso gerou comoção na cidade e levantou questionamentos sobre como lidar com o comportamento da criança envolvido no episódio.