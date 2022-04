Menino de 11 anos bate na prima de um ano e mata o próprio tio esfaqueado

Um homem foi morto a facadas pelo próprio sobrinho de 11 anos. O crime aconteceu em Itapetinga, São Paulo, na última semana. Antônio Marcos, de 39 anos, havia chegado do trabalho e decidiu passar na casa da mãe dele, onde morava o irmão e o sobrinho, para conversar com o garoto, que tinha dado um tapa no rosto da prima, de apenas um ano de idade. As informações são da Record TV.

Durante o diálogo, o homem foi esfaqueado pelo sobrinho. Antônio chegou a ser socorrido e operado, mas a faca perfurou o pulmão e o coração. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A sobrinha da vítima afirma que Antônio costumava cuidar da família inteira:

“O Marcos é uma pessoa alegre, carinhosa, brincalhona, sempre colocava apelido. Às vezes eu ia colocar lixo na rua e ele chegava de moto: ‘olha o elefantinho’. Sempre brincava”, contou.

Por ser menor de 12 anos, o garoto não poderá responder criminalmente. Ele será acompanhado pelo Conselho Tutelar. O pai do menino apresentou um laudo alegando que ele tem problemas mentais. A família está em choque com o crime.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)