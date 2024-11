Imagens fortes! Vídeo mostra homem dando chutes em cachorro pendurado pela coleira

A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, investiga um homem que foi flagrado dando chutes em um cachorro que estava sendo pendurado pela coleira, em Ananindeua. O caso, que ocorreu em um condomínio na madrugada deste sábado (9/11), gerou repercussão após o vídeo da situação ser compartilhado nas redes sociais. Um morador do residencial, que presenciou tudo, relatou o caso para a Redação de O Liberal.

“A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa). A PC reforça a importância da formalização de denúncias na sede da Demapa, localizada na rodovia Augusto número 155, para que os casos sejam devidamente investigados”, diz a nota completa da PC.

Conforme relatado pelo morador do condomínio, que não quis ser identificado, um grupo de 10 pessoas estava em um ambiente aberto e compartilhado do residencial, em uma reunião de amigos. Por volta de 1h30, eles se deparam com a situação envolvendo o homem e o cãozinho.

“No meio da pista principal tem um espaço aberto e eu e outros casais estávamos nos divertindo lá. Então a gente viu, no banco da frente, esse homem, a mulher dele e os dois cães. Em certo momento, o homem começou a agredir um dos cachorros. Ele tava batendo e enforcando o animal. Aí a gente começou a gritar e dizer pra ele não fazer mais aquilo. A gente perguntava ‘se fosse contigo, tu ia gostar?!’. Mas parece que quanto mais a gente falava para ele não fazer, mais ele fazia. Essa agressão ao cachorrinho durou uns 15 minutos”, contou o morador.

Segundo a testemunha, uma das pessoas do grupo disse que ia gravar a situação como uma tentativa de fazer o homem parar com os atos. “Um dos nossos amigos disse pro cara que ele ia gravar e mandar para polícia o vídeo. A gente queria que ele parasse de fazer aquilo com o cachorro, mas mesmo assim ele continuou. O vídeo não mostrou quase nada, antes de começar a gravação, o homem já tava chutando e enforcando o cachorro com a coleira”, disse.

O morador ainda afirma que, após o vídeo ser colocado no grupo de whatsapp dos condôminos, várias pessoas teriam dito que o caso das agressões aos cachorrinhos seria recorrente. No entanto, nunca gravaram as outras situações relatadas.

A Redação Integrada de O Liberal segue tentando contato com o homem que aparece no vídeo. O espaço segue aberto para o posicionamento.