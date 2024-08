Saiba como praticar esportes nas Usinas da Paz; inscrições estão abertas para várias modalidades

Praticar futsal, hidroginástica, natação, artes marciais, entre outras atividades físicas, são opções acessíveis para a população nas nove Usinas da Paz (UsiPaz) espalhadas pela Grande Belém e também presentes em Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do estado. As inscrições para diversas modalidades estão abertas para este segundo semestre e devem ser feitas presencialmente nas unidades. De acordo com a Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac), é possível acompanhar a programação de cada usina na rede social @Usinasdapaz.

Entre os mais de 70 serviços disponíveis gratuitamente nas UsiPaz, as atividades esportivas são as que mais atraem o público. Ao longo do ano, são oferecidos cursos e competições em diversas modalidades. Além das já citadas, destacam-se o basquete, voleibol, rugby, danças, alongamentos e treinos funcionais.

As oficinas e atividades esportivas estão disponíveis nas nove Usinas da Paz já em funcionamento no Estado. Neste segundo semestre, novas vagas foram abertas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente em cada UsiPaz, de acordo com os critérios estabelecidos e as vagas oferecidas em cada serviço.

Prática esportiva dá qualidade de vida

Para a empreendedora Andreza Xavier, que matriculou os filhos nas oficinas esportivas da UsiPaz Cabanagem, a decisão foi uma forma de combater a ociosidade provocada pela tecnologia. “Vivemos em uma era digital, e lutamos constantemente para tirar nossos filhos da tela. Poder estar aqui na Usina praticando esportes é importante para a saúde deles. Aqui eles não sentem falta da tela e podem interagir, fazer novas amizades. Meus filhos já fizeram karatê, judô, natação, e agora os matriculei no futsal. Eles estão amando”, conta Andreza.

O estudante Luiz Lopes, aluno de muay thai na mesma usina, em Belém, também destaca o combate ao sedentarismo. “Antes do muay thai eu estava sedentário, pois não fazia nada em casa. As artes marciais mudaram a minha vida, e agora eu só vivo de luta. Graças à Usina eu tô podendo ter essa oportunidade”, afirma o estudante.

De acordo com a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, as vagas estão disponíveis para pessoas de todas as idades. “O esporte é muito inclusivo e alcança todas as faixas etárias. Toda a estrutura da Usina tem partes voltadas à prática de atividades esportivas. É muito importante que a gente possa divulgar, incentivar e trazer para cá a população de todas as idades", ressalta a secretária.

Endereços das Usinas da Paz:

Usina da Paz Cabanagem - Rua Damasco, nº 37, próximo à Estrada do Benjamin.

Usina da Paz Padre Bruno Sechi (Bengui) - Estrada do Bengui, s/n - ao lado do Pátio de Retenção do Detran).

Usina da Paz Jurunas/Condor - Travessa Quintino Bocaiúva, entre a Avenida Bernardo Sayão e Travessa Honório José dos Santos, em frente à UPA do Jurunas.

Usina da Paz Terra Firme - Passagem Belo Horizonte, nº 56 - entre Avenida Perimetral e Passagem do Arame.

Usina da Paz Guamá - Avenida Bernardo Sayão, nº 4.783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Usina da Paz Antônia Corrêa - Rua Bom Sossego, s/n, Setor V, bairro Nova União, município de Marituba.

Usina da Paz Prof. Amintas Pinheiro - Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a Avenida Independência, s/n, município de Ananindeua.

Usina da Paz Parauapebas - Avenida D, Quadra 101, Bairro Jardim Ipiranga, município de Parauapebas (sudeste paraense).

Usina da Paz Canaã dos Carajás - Avenida D, s/n, ao lado da nova Câmara de Vereadores, Ouro Preto - município de Canaã dos Carajás (sudeste paraense).