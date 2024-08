Quartel dos Bombeiros em São Félix garante mais segurança a moradores do sudeste paraense

Resgates e salvamento de pessoas e animais, atuação em incêndio, vistorias técnicas, atividades preventivas e operações aquáticas marcam a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil no município de São Félix do Xingu, no sudeste paraense, no primeiro mês de funcionamento do novo quartel do 31º Batalhão da corporação. No último dia 5 de julho, quando a unidade foi entregue – esse é o primeiro quartel instalado no município -, também foram repassados novos veículos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

“Nosso quartel foi criado estrategicamente, com base em indicadores de ocorrências, seja pela densidade demográfica e complexa geografia da região, seja quanto às grandes distâncias entre os núcleos populacionais. Buscamos o menor tempo de resposta aos sinistros, sobretudo as ocorrências de incêndios florestais. Os militares atuam também em acidentes veiculares, emergências pré-hospitalares, salvamentos em geral e incêndios urbanos, além de atividades diversas, como captura de animais e cortes de árvores, entre outros”, destaca o coronel Ricardo Leno Anaissi, subcomandante operacional do CBMPA.

Maria Julia Guido, biomédica em São Félix do Xingu, avalia a entrega da unidade e os serviços prestados pelos militares: “Para mim, como moradora da cidade, é gratificante presenciar a evolução e o desenvolvimento da nossa região, onde obras como essa, que eram apenas sonhos, se tornaram realidade para agregar qualidade de vida à população”, diz.

Inaugurado no último dia 5 de julho, o quartel é o primeiro instalado pelo CBMPA no município de São Félix do Xingu (Foto: Marco Santos / Agência Pará)

Pioneirismo

O quartel do 31º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Pará conta com alojamento masculino e feminino, garagem, oficina, guarita, sala de vistoria, sala de tecnologia e informação, auditório, academia, almoxarifado e sala multiuso. O novo espaço possui equipamentos próprios para desintoxicar roupas e EPIs no pós-incêndio, pioneiros na região Norte.

O município de São Félix do Xingu é acompanhado pelo painel da Sala de Informações de Monitoramento de Desastres Bombeiro Militar (SIMD-BM), da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), que possibilita a diminuição do tempo de resposta em casos de desastres naturais, como incêndios, enchentes, estiagem e deslizamentos de terra.