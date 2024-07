Dia Nacional do Bombeiro: entenda a diferença entre princípio de incêndio e incêndio

O dia 2 de julho marca o Dia Nacional do Bombeiro, uma data dedicada a homenagear os profissionais que dedicam suas vidas a proteger e garantir a segurança da população. A data, instituída em 1954, também marca o início da Semana de Prevenção Contra Incêndios, para conscientizar a população sobre a importância da segurança contra incêndios.

Em todo o Brasil, o Corpo de Bombeiros está à disposição para atender a chamadas de emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana. Através do número 193, qualquer cidadão pode acionar a corporação em casos de necessidade real, como incêndios, inundações, acidentes e outros tipos de sinistros.

Embora os bombeiros estejam sempre prontos para agir, a prevenção é a chave para evitar acidentes. Além disso, saber diferenciar um princípio de incêndio de um incêndio de grandes proporções também é fundamental para tomar as medidas corretas em cada situação.

Qual a diferença entre princípio de incêndio e incêndio?

Embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos, incêndio é bem diferente de um princípio de incêndio. Saber essa diferença é crucial para agir de forma rápida e eficaz em caso de emergência.

Um princípio de incêndio se caracteriza por chamas em fase inicial, ainda em baixa intensidade e com potencial de controle com medidas simples, como o uso de extintores de incêndio adequados. Nessa fase, o fogo não se espalhou por um ambiente extenso e ainda não oferece risco grave à vida ou completamente ao patrimônio. No entanto, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado caso as medidas iniciais não sejam o suficiente.

Um incêndio, por sua vez, representa um fogo de grandes proporções que se alastrou por um ambiente, consumindo materiais e colocando em risco a vida de pessoas e a integridade física de estruturas. Nessa situação, o fogo já está fora de controle e exige a atuação imediata do Corpo de Bombeiros.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)