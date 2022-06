Urina preta: Monte Alegre registra um caso suspeito de síndrome de Haff

O município de Monte Alegre, no oeste do Pará, registrou um caso suspeito de síndrome de Haff. Trata-se de um homem, de 35 anos, que passou mal após ter consumido peixes da espécie Pacu. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Santarém, na segunda-feira (27), onde recebe tratamento como um caso suspeito da doença. Diante desta confirmação, a prefeitura de Monte Alegre emitiu uma nota de recomendação, nesta terça-feira (28), para que a população evite a ingestão de peixes das espécies Pirapitanga, Pacu e Tambaqui.

Segundo a nota, o caso suspeito da doença no município pode estar relacionado ao consumo de peixe. No entanto, a nota enfatiza que os peixes de outras espécies e aqueles oriundos da piscicultura não estão inclusos na recomendação.

Casos suspeitos de Haff em Óbidos

Na sexta-feira (24), a equipe da vigilância epidemiológica da cidade de Óbidos notificou três pessoas que fizeram o consumo da espécie Pacu. Os três pacientes são da mesma família, sendo pai, mãe e uma filha. A esposa e o esposo foram transferidos para atendimento em Santarém, onde o homem, que possuia comorbidades, não resistiu e evolui a óbito na última sexta-feira (24). A esposa já recebeu alta médica e retornou para Óbidos, onde segue sendo monitorada.

Casos no estado

A Sespa informou no domingo (26), que no ano de 2021 foram confirmados 25 casos compatíveis com doença de Haff no estado, já em 2022, existem quatro casos que estão em investigação