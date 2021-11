Casos suspeitos de síndrome de Haff registrados no Pará podem ficar sem confirmação da doença

Após 40 dias desde o óbito do primeiro caso suspeito de síndrome de Haff, ocorrido no município de Santarém, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado (Sespa) segue sem receber o exame que identificará a doença. No total, o Pará investiga 25 casos e ainda não divulgou nenhum resultado que confirme ou não a Haff nesses pacientes.

A demora no recebimento desses exames levou a Sespa a alterar a forma como os casos vinham sendo tratados. Hoje (16), a pasta emitiu uma nota reconhecendo que não há exame específico para diagnosticar a doença conhecida como “urina preta”.

“Não há exame específico para o diagnóstico de Doença de Haff, sendo ele feito baseado nos sintomas apresentados pelo paciente, com história de consumo de peixe em até 24 horas e alterações de exames laboratoriais como CPK”, destacou a nota.

A partir desse comunicado, entende-se que as amostras encaminhadas ao laboratório de referência são para pesquisar a provável causa da doença, não para confirmação dos casos. Segundo a Sespa, os resultados dependem do laboratório de pesquisa e que ainda não há prazo para serem divulgados.

A última notificação foi no dia 28 de outubro, em Santarém. Sendo este o município que mais fez notificações - total de 13 até o momento.